No hay quinto malo

Olvidados los problemas físicos que le impidieron rendir al máximo en los Juegos de Río, Kevin López busca en Salamanca su quinto título nacional bajo techo consecutivo en los 800 metros (algo que no ha logrado nadie antes), en lo que será un test cara a su primer gran objetivo del año, los Europeos indoor de Belgrado de principios de marzo.

El atleta loreño acude a la cita en un "buen estado de forma y con confianza después de las últimas carreras". Hoy tocan las series y mañana, si nada falla, la final. Ostenta la segunda marca mundial del año (1.46,58), sólo superado por el polaco Adam Kszczot, subcampeón mundial en 2015 y doble campeón de Europa (1.46,31), por lo que no esconde que es el máximo favorito para revalidar su título de campeón de España. "No puede ser otra cosa. Un 800 siempre es complicado, y más en pista cubierta, pero el objetivo es ganar. Todo lo que no sea eso será un paso atrás", indicó el atleta sevillano, que apunta como máximos rivales a Daniel Andújar y Álvaro de Arriba.

"Me encuentro bien. Todavía no estoy al 100%, ya que el objetivo es llegar a Belgrado al máximo nivel. Allí la idea es ir a por las medallas, aunque bajo techo no sólo cuenta correr rápido, sino saber correr. Tendré tiempo todavía de hacer unos entrenamientos de calidad para conseguir la chispa que todavía me falta para hacer los cambios de ritmo en las carreras lentas", afirmó Kevin López, que quiere quitarse en este 2017 la espinita que le dejó un 2016 plagado de infortunios en forma de lesiones.

Los problemas que no cambian son los que tiene para entrenarse. "Estoy en Punta Umbría, donde me dan todas las facilidades que no tengo en Sevilla. Paco (su entrenador) viene algunos días y otros voy yo y hacemos sesiones en Brenes, ya que la pista de San Pablo está impracticable y la de la Cartuja y la de Carmona están de obras", concluye.