"El rebote ofensivo nos mató"

Alejandro Martínez se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores, pese a la derrota, en un "partido duro, como era de esperar, en casa de uno de los mejores equipos de Europa".

"Nos ha matado básicamente su rebote ofensivo: 14, aunque hay alguno más se le ha escapado a los de la mesa de estadísticas", apuntó el barcelonés, subrayando que esa circunstancia decidió el duelo: "Salimos bien al partido, pero los rebotes ofensivos hicieron que el Madrid se fuese claramente hacia arriba. El equipo comprendió tras el descanso que había que minimizar esa sangría y competimos mejor. También entendió que para ganar en este deporte hay que tirar a canasta más veces y fuimos capaces de imponernos en la segunda mitad (41-43)", señaló el técnico verdiblanco.

"Me voy contento, porque como les he dicho a los jugadores en el vestuario puedo mirar a todos a la cara, pues dieron el 100% e hicieron todo por intentar lograr el triunfo. Quedan cinco jornadas y tenemos que ganar ya", matizó el entrenador, que a partir de ahora trabajará más en la mejora del grupo: "En estos días intentamos subir un poco el ánimo y que los chicos entendieran que son mejor equipo de lo que indica la clasificación. Modificamos pocas cosas y decidimos que era mejor jugar con lo que teníamos y desde el lunes intentar a trabajar cosas nuevas", aseguró Alejandro Martínez, que añadió: "Creo que se jugó con la actitud correcta y se defendió bien, pero la defensa no acaba cuando el rival tira, sino con el rebote y ahí fallamos. Fue un partido muy digno que nos tiene que servir de base de apoyo para seguir mejorando y ganar partidos".