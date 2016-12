Del reencuentro con Bamforth a la prueba de Lockett

El de Bilbao no será un encuentro más. Al menos, no para dos jugadores cuyo rendimiento será observado con lupa, aunque por distintos motivos. Son los casos de Scott Bamforth y Trent Lockett, pasado y presente del Betis Energía Plus y que hoy, pese a que difícilmente serán emparejados, se verán las caras sobre el parqué del Bilbao Arena.

Será la tercera vez que Bamforth se enfrente al equipo hispalense. Y, tal y como ocurrió en el primero de ellos, cuando defendía la elástica del UCAM Murcia, le recorrerá una extraña sensación por el estómago.

Porque el de Albuquerque, tal y como ocurrió tres veranos atrás, volvió a abandonar la disciplina hispalense. Esta vez no fue un director deportivo que lo vio demasiado bajito para escolta, más bien las tinieblas que oscurecían el futuro de la entidad y que, por suerte para los aficionados al baloncesto, se espantaron, los que terminaron alejando al norteamericano de Sevilla. Ahora Bamforth se ha erigido como uno de los líderes del equipo vasco, siendo el máximo anotador del conjunto bilbaíno.

Uno de los que vino a suplir al ahora jugador del Bilbao Básket fue Trent Lockett. El de Minnesota mantiene una línea ascendente en su juego y está llamado a ser uno de los puntales ofensivos del equipo. Aunque también llegó para aportar músculo e intentar detener a jugadores de envergadura, como al que se enfrentará hoy, Álex Mumbrú, habitual quebradero de cabeza para el equipo hispalense en casi todas las ocasiones en las que se han visto las caras.

Una auténtica prueba de fuego para el ex del Trento, que tendrá ante sí uno de los jugadores más determinante de los últimos años en la competición y que, a sus 37 años, parece vivir en Bilbao una segunda y eterna juventud.