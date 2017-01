Cuando el resultado es sólo ficción

El objetivo es la salvación; el objetivo es la salvación; el objetivo es la salvación... Tanto se repite esta frase en San Pablo que parece que algún jugador se ha creído que por haber ganado al Real Madrid y el Unicaja la permanencia te la regala la ACB. Pues no. Es lo que tiene el discurso de perfil bajo. El conformismo y la complacencia. Hay que pelear cada partido, cada balón y ahora mismo el Betis Energía Plus no muestra la capacidad necesaria para competir en la ACB. Vale que ayer el rival era el segundo clasificado, que a estas alturas de la Liga está ahí por algo y que el marcador final fue ajustado (76-82), cierto, pero no lo es menos que el Iberostar Tenerife jugó al ratón y al gato con el cuadro verdiblanco, que los árbitros no regalaron nada a los locales, todo lo contrario, y que Zan Tabak lejos de sacar lo mejor de los suyos y exprimirlos sigue haciendo piña con unos pocos: Marc García y Cate están fuera, al menos de momento.

Y eso que el escolta catalán dio vida a los suyos en una de esas ocasiones que el cuadro isleño parecía marcharse. Siete puntos seguidos metieron de nuevo a su equipo en el segundo cuarto. Después, sudadera y al banquillo para no pisar más la pista. Como el rumano, que no se la quitó ni cuando Triguero sufrió una lesión cervical. La solución cuando Mahalbasic tenía que descansar fue jugar con Milosevic y un Nachbar que sigue sin ofrecer lo mejor de su repertorio. Malas decisiones y tiros precipitados.

Alfonso Sánchez y Marc García no pisaron el parqué en todo el segundo tiempo

Entre ese dúo Tabak hizo un hueco en el segundo tiempo para Alfonso Sánchez. El mejor defensor de la plantilla, casi el único que por todo lo que ha pasado en su carrera por las lesiones se deja la piel en cada acción, con más o menos fortuna o acierto, no jugó en todo el segundo tiempo ante un conjunto que martilleó a golpe de triples a un Betis sin actitud en la pista e incapaz de cerrar el rebote (eso que Joan Plaza decía que era más fruto del deseo que de los centímetros), más allá de que el rival de turno fuese mejor o peor.

Con todos estos ingredientes en la olla, no podía surgir otra cosa más que la tercera derrota consecutiva del Betis, pero tranquilos, el objetivo de la permanencia sigue estando cerca.

El 3+1 de Stojanovski al inicio del encuentro fue lo más cerca que estuvieron los de Tabak de ganar el choque. El problema es que quedaban 39 minutos por delante en los que el plantel de Txus Vidorreta jugó a lo que quiso con el Betis. Con Radicevic incómodo con la presión de un gran San Miguel, que impidió que el serbio intentara siquiera penetrar alguna vez, el ataque sevillano estaba descabezado. Como los balones no le llegaban a Mahalbasic que recibía continuos dos contra uno, la anarquía cundió en el cuadro hispalense. El que cogía la pelota, tiraba, y suerte que Stojanovski decidió tirar un poco del carro.

Pero ése no era el camino. Y menos ante la mejor defensa de la ACB. Con Abromaitis y Bogris acompañando desde la pintura el acierto exterior de sus compañeros, en un visto y no visto el 15-28 encendió las alarmas. Apareció Marc García, que no jugó ni un segundo en Manresa la pasada semana, para levantar a los suyos. Siete puntos consecutivos para que los béticos, que empezaban a hacer la goma, como se dice en ciclismo, se acercaran de nuevo.

No fue la última vez que ocurrió. Al contrario. Cada vez que el Iberostar quería abría brecha con una facilidad pasmosa. Unas veces liderados por Doornekamp, que cual martillo pilón golpeaba al Betis desde la línea de los 6,75 metros; otras Bogris o Fran Vázquez, que alcanzó en Sevilla la cifra histórica de 2.500 rebotes en la ACB... No fallaron tampoco los colegiados, de silbato rápido cuando atacaban los visitantes pero sin aliento para soplar cuando lo hacían los verdiblancos como una inexistente falta de Chery a Bassas a un segundo del final de la posesión que le dio al Tenerife tres tiros libres cuando se había vuelto a acercar (54-60) tras estar diez abajo. Lo de siempre. Todo suma para perder, todo resta para ganar.

Tampoco ayudó la eliminación de Mahalbasic cuando Bogris lo buscó en el uno contra uno. Mientras los visitantes lo defendían con dos contra uno, nadie ayudaba al austriaco ante el griego. Así, tanto hacer la goma el Betis, viendo que el descenso aún está lejos y que hace un mes ganaron al Madrid, San Miguel, igual que en Santiago hace una semana, aprovechó que lo dejaron solo para liquidar el encuentro de una vez. Pero no pasa nada, que el objetivo es la permanencia.