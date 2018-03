El reto de contener la euforia

La espectacular goleada por 6-1 sobre Argentina reafirmó a la selección española como una de las grandes favoritas al título en el Mundial de Rusia 2018, pero su entrenador, Julen Lopetegui, tiene un importante doble desafío en lo inmediato: elegir entre la abundancia y contener la euforia generada a su alrededor.

El buen rendimiento del equipo del ex guardameta, de 51 años, es evidente tras relevar en el cargo a Vicente Del Bosque al frente de La Roja después de una floja participación en la Euro 2016. De hecho, aún no sabe lo que es perder, con un saldo de 13 victorias y 5 empates en 18 paridos dirigiendo al combinado.

Sin embargo, en los menos de tres meses que faltan para la cita mundialista deberá resolver varios retos. El primero, contener el entusiasmo generado para que no altere al equipo. La goleada ante la albiceleste en el Wanda Metropolitano, inevitablemente, situó a España como una de las favoritas a triunfar en Rusia. Sobre eso se refirió ante la prensa.

"Estamos contentos, pero el Mundial no ha empezado todavía. No voy a pelearme con nadie porque esté contento con nosotros y tenga euforia. Otra cosa es cómo lo gestionemos nosotros. Sabemos donde estamos, con calma y tranquilidad. Sabemos lo que es un Mundial", dijo Lopetegui, consciente de que España ya se llevó enormes decepciones en Brasil 2014 y en Francia 2016.

Un mensaje que, como demostró también Isco con sus declaraciones, ha calado en el vestuario. "Estamos creando una selección con mucho futuro y un equipo muy compacto, pero tenemos que ir con humildad a Rusia y saber que queda mucho trabajo por hacer", dijo el protagonista del triunfo con sus tres goles.

Sin embargo, alrededor de España se ha declarado el estado de optimismo, como el que se desprende de las palabras del ex seleccionador español Javier Clemente. "La selección se puso en la línea popular de cuando se ganó el Mundial. No por ganarle 6-1 a Argentina, sino por el juego. Técnico, rápido y efectivo. Argentina, por su fama que no por su juego, ha dado mucho valor a este 6-1", reflexionó en Twitter.

La otra gran tarea que afronta Lopetegui en estos tres meses previos al Mundial es la de conformar una convocatoria en la que cada día está más caro meterse. España atraviesa un momento dulce en cuanto a talento futbolístico y la difícil elección del entrenador será clave. La buena noticia para el técnico es que parece haber encontrado la base de su equipo titular.

Es indiscutible el portero De Gea y la línea defensiva con Sergio Ramos, Piqué, Carvajal y Jordi Alba. A pesar de que el medio centro defensivo lo ocupó con éxito Koke, ese lugar es de Sergio Busquets si nada lo impide como en esta ocasión lo hicieron sus molestias musculares.

En el apartado más creativo parece haberse asentado la apuesta de Lopetegui por el talento acumulado que supone la unión de Iniesta, Isco, Thiago y Silva, aunque Marco Asensio aprovechó la ausencia del último ante los argentinos para demostrarle que quiere pelear por un lugar entre los once.

Y es en la delantera donde más vueltas va a tener que darle a la situación el seleccionador, porque tiene un verdadero dilema. Son tres los goleadores que debe llevar un equipo que nunca juega de inicio con más de un delantero (y a veces ninguno) y él tiene cuatro nombres, de los cuales deberá descartar uno: Morata, Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo Moreno. El primero de ellos es el que parece ahora con mayores probabilidades de quedarse afuera tras su ausencia en esta última convocatoria, aunque Lopetegui ha insistido en que sigue contando con él.

El hispano-brasileño vive un presente dulce en el Atlético y tuvo un notable regreso al equipo, con gol incluido, tras haber salido del mismo durante su última etapa con problemas en el Chelsea. Aspas parece haberse ganado ya el sitio tanto por rendimiento, con goles importantes en su poca participación, como por su polivalencia, que le puede hacer jugar por las bandas o como mediapunta. Por último, las recientes actuaciones de Rodrigo han venido a demostrar que, aunque parecería que parte en desventaja, su estilo es el que mejor ha encajado en la idea de juego.

El seleccionador podría optar por la salomónica opción de llevar a los cuatro y sacrificar a uno de los mediocampistas al poder contar con Aspas como uno de ellos. Pero ahí se encontrará con un nuevo dilema porque los lugares están contados. Los porteros Reina y Kepa, los defensas Nacho, Azpilicueta y Odriozola y los volantes Saúl y Lucas Vázquez también parecen consolidados en la convocatoria, pero en tres meses todo puede pasar.