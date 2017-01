La revelación, el desafío

Entre la euforia (ganar de forma consecutiva al Real Madrid, el Bilbao y el Unicaja) y la decepción (perder en Manresa) hay un punto medio que debe encontrar el Betis Energía Plus en su camino para lograr lo antes posible amarrar la salvación en la ACB. Después ya se verá qué nuevo objetivo plantea Zan Tabak a sus pupilos, aunque antes de mirar tan adelante en el tiempo es vital que el equipo vuelva al nivel competitivo de hace un mes. Esto es, que juegue con la concentración, mentalidad, ritmo y ambición necesarios los 40 minutos para no tirar a la basura el partido en los primeros tiempos, que después es muy duro remar a contracorriente.

Todo ello será vital para recibir a uno de los conjuntos más en forma de la ACB y revelación esta campaña. El Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta aterriza en San Pablo como segundo clasificado y esperando rival en los octavos de final de la FIBA Champions League. No es el cuadro insular un rival de esos que se deje sorprender, por lo que un parcial en contra amplio de inicio como pasó en Andorra y en Manresa será difícil de levantar ante la mejor defensa de la Liga, que apenas recibe 72,3 puntos por encuentro. No tendrá segundas oportunidades el Betis como en sus dos últimos choques, por lo que recuperar la dureza (en el buen sentido) atrás y la cabeza en la otra canasta para atacar de manera inteligente será fundamental para ganar un choque que devolvería a los verdiblancos buena parte de la confianza que se dejaron en el Nou Congost el pasado domingo.

Mahalbasic volverá a ser la bandera por dentro, esta vez en un cara a cara con un Bogris en estado de gracia que ha adelantado por la izquierda a Fran Vázquez. Ni siquiera las bajas de Beirán y Richotti han pesado en un conjunto que cogió la ola buena y no se ha bajado de la misma. El poder de la mente, pero también el trabajo de un técnico que ha implantado en los suyos una ambición que parte desde la defensa y la convierten en acierto los Doornekamp, otro en un gran momento de forma, White, Grigonis y San Miguel, que conforman una peligrosa línea exterior (tercero en porcentaje de acierto en triples) que liquida a cualquier oponente. En ese aspecto tendrá que hacer un esfuerzo extra el Betis, un conjunto con especial dificultad a la hora de defender el perímetro del contrario. Es habitual que los rivales tiren a menudo liberados por las continuas ayudas que hace en defensa y si el Tenerife tiene un día acertado el encuentro se puede acabar pronto si Mahalbasic se desconecta del choque o los exteriores sevillanos no aciertan.

En este punto sería conveniente recuperar a Lockett y Chery (1/7 en triples entre ambos en las dos últimas citas) y esperar que Stojanovski, el jugador que nunca falla en el Betis (no baja de los 10 puntos en las últimas nueve jornadas) dé un pasito más adelante y sea capaz de marcar diferencias y no sólo mantener a los suyos con vida.

Pero todos han de sumar en el cuadro hispalense. Cada partido ganado por el equipo bético ha sido el triunfo del colectivo. Cada uno sumando en su parcela. Unos con puntos y otros dejándose la piel en defensa. Este apartado será decisivo en un Betis que viene de encajar 95 puntos (en Andorra) y 91 (en Manresa), recibiendo 50 al menos en la primera parte. Así Tabak asume que es imposible siquiera competir, porque su plantilla no es capaz de mantener ese ritmo anotador. Ahí debe destacar el papel de Alfonso Sánchez y de un Milosevic capaz de imprimir carácter atrás, pero que pierde a veces los papeles haciendo cosas que no debe. Como Mahalbasic. Eliminado por faltas en sus cuatro primeros partidos y que sigue metiendo la mano donde no debe cargándose a veces con personales innecesarias que después no le permiten jugar dando el 100%.

Nada puede fallar para poder ganar al Iberostar Tenerife. Y jugar con cabeza dependerá mucho de un Radicevic que se las verá con San Miguel y White. El serbio ha demostrado ser capaz de jugar media hora, pero Vidorreta alterna más a White y San Miguel, que ante el Mega Leks el miércoles jugó menos tiempo por un proceso gripal del que ya está recuperado, por lo que Tabak tendrá que mantenerlo fresco para que no se venga abajo. Chery, cuando haga de base, tendrá que asumir una mayor labor de dirección para equilibrar las fuerzas, aunque visto lo visto mucho dependerá de la puesta en escena que haga el Betis para poder rebelarse ante la revelación de la Liga.