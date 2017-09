Hasta que salió Remy

Un gol del francés Loic Remy en el minuto 87 acabó con la condición de invicto del Athletic Club, que no sólo no había perdido, sino que no había encajado un solo tanto en sus tres anteriores encuentros de LaLiga Santander.

La entrada en el campo del internacional galo, por un discreto Vitolo, revitalizó al equipo grancanario en el tramo final del choque ante un conjunto bilbaíno que parecía conformarse con el empate.

El inicio del encuentro fue prometedor, con varias ocasiones claras para unos y otros, pero el partido se fue atascando, de más a menos, y terminó incluso de forma accidentada con la lesión de Halilovic en el equipo local.

El Athletic presentó una alineación con rotaciones masivas tras su partido del jueves pasado en Berlín ante el Hertha, con la intención de refrescar al equipo y con la mente puesta también en el de este miércoles en San Mamés frente al Atlético de Madrid.

Las Palmas, cuyo estilo poco se parece ya al que tenía con Setién en el banquillo, se vio sin el balón durante muchos minutos y también empleó el juego de contragolpe y directo en muchas jugadas.

El francés Remy se incorporó al juego por un desaparecido Vitolo, en un intento de desestabilizar por la izquierda. Precisamente una arrancada plena de potencia del galo en el minuto 87 finalizó con una gran maniobra dentro del área y un disparo raso cruzado, inalcanzable para Kepa.