Las segundas partes ¿nunca fueron buenas?

María Suárez, bética desde la cuna, comenzó a jugar al fútbol cuando tenía 14 años. Su primer equipo fue el antecesor del actual Sevilla, el Híspalis, donde llegó incluso a ser capitana. Pero en 2013 decidió que su carrera como futbolista había llegado a su fin y colgó las botas. Pero el destino es caprichoso.

Tras un par de años de inactividad futbolística y tras la gran insistencia del otro club de la ciudad, el que llena su corazón, volvió a los terrenos de juego, pero esta vez vestida de verdiblanca. "Me costó decidirme, el equipo estuvo un tiempo detrás mía pero sabía que me iba a costar volver porque llevaba bastante tiempo parada. Pero nada más que fui a entrenar el primer día el gusanillo del fútbol volvió a entrar en mí y ya no podía dejar de jugar", cuenta la ex futbolista bética.

Hice una buena temporada, pero preferí que me echaran de menos a que me echaran de más"

Volver a jugar al fútbol profesional tras una retirada temprana siempre es bonito, pero hacerlo encima defendiendo los colores del club amado es algo muy especial. "Mi primer partido defendiendo la camiseta del Betis fue como si debutara por primera vez. Me acuerdo que íbamos ganando y yo iba a salir después del descanso, estaba supernerviosa, pensé 'madre mía voy a jugar con el Betis', era una responsabilidad enorme", explica María entre risas.

En esta segunda etapa no sólo ha tenido la alegría de poder jugar en su club, también consiguieron un ascenso histórico a la máxima competición del fútbol femenino. "Fue algo increíble, era tan deseado después de que la temporada anterior estuviésemos tan cerca... por eso cuando lo conseguimos, después de dos temporadas luchando por ese objetivo, fue increíble". Pero lo difícil no es llegar a la élite, es mantenerse, y para María era un reto aún mayor: "La verdad es que fue bastante bien la temporada pasada. Le tenía algo de miedo, porque yo ya había jugado en esa liga en mi primera etapa y sabía que era muy exigente, pero bueno, creo que he estado bien, de hecho he jugado muchos minutos, y ha ido mejor de lo que creíamos".

La ex central hizo una gran campaña el año de su despedida, por eso hay muchos que piensan que no debía haberse retirado; pero en estos momentos ella tiene otro objetivo en mente. "Yo quería un cambio en mi vida, quiero ser madre y quiero serlo pronto; además, ya tengo 31 años y aunque hice una buena temporada, preferí que me echaran de menos antes de que me echaran de más".

Los finales siempre son momentos de sentimientos encontrados. Por un lado acabas una etapa que te ha aportado muchas cosas positivas, pero por el otro empiezas algo totalmente diferente que también te ilusiona. "La despedida fue un partido muy emocionante para mí, tenía sentimientos encontrados, es algo que por una parte no quieres que acabe, pero que a la vez quieres que se pase rápido. Estás contenta por acabar tan bien la liga pero también sabes que se acaba una etapa". Pero aunque María ya no vuelva a pisar el verde como futbolista, no tiene intención de desvincularse del Betis; además de animarlo como cada fin de semana en la grada, está en contacto con la directiva para desempeñar otro papel, aún no definido, en el club. En su club.