Una semana sin movimientos

Poco se sabe a estas alturas de lo que pasará en el baloncesto nacional. Canon sí (con el nombre que sea); canon no; ascensos, descensos. Todo está en el aire y eso para el Betis Energía Plus es un grave problema. Mientras el resto de conjuntos fichan, presentan la campaña de abonos, hacen y deshacen, el conjunto verdiblanco no se moverá al menos hasta la semana que viene, cuando cumple el plazo marcado por la ACB para llegar a un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española (FEB). Si a fecha 5 de julio no hay acuerdo, las reglas que fijen los ascensos marcan en unos 4,5 millones las opciones de subir a la ACB para el San Pablo Burgos y el Gipuzkoa.

Esta cantidad (1.939.301 euros más el IVA y un presupuesto mínimo garantizado para todos los clubes de 2,3 millones) será rebajada de aquí al próximo miércoles, ya que se esperan nuevas reuniones con el CSD, pero tras marcar un límite la ACB no la reducirá tanto como para que el coto cerrado que hasta hoy (en las últimas cinco temporadas no hubo descensos deportivos por ello) ha sido la competición vea abierta la veda a cualquier precio.

El conjunto verdiblanco está atento a todos los movimientos y trabaja para poder continuar jugando en la máxima categoría. Ya ha salvado algún match ball en las distintas asambleas, pero hasta que no sepa en qué categoría estará la próxima campaña no moverá ficha. De momento, estará presente en la asamblea de la FEB de este sábado y al no ser ya equipo de ACB se inscribirá en LEB Oro en cuanto la Federación establezca unas fechas y bases de competición de la próxima temporada, pendiente todo de las reuniones a tres bandas de estos días.

Todo hace indicar que también lo hará el Quesos Cerrato Palencia. "El club se mantiene a la espera de lo que pueda suceder en las reuniones entre la ACB, el CSD y la FEB. No tenemos noticias sobre posibles cambios y hasta que el canon no sea de cero euros, no estamos por la labor. Porque no podemos", señaló Gonzalo Ibáñez, presidente del Palencia Baloncesto, en palabras recogidas ayer por El Norte de Castilla.

Los otros dos conjuntos que aspiran a la ACB siguen moviéndose en busca de inyecciones de dinero público. El Ayuntamiento de Burgos aprobó el patrocinio con el club, por dos millones de euros (mientras se mantenga en la ACB) en cuatro años, de los que 700.000 euros serían para la próxima campaña. También ultima un acuerdo con la Diputación, que aportará 500.000 euros divididos en cuatro años. Por su parte. El Gipuzkoa firmó también un acuerdo con la Diputación, que le asegura 250.000 euros en LEB Oro, si bien no se hizo pública la cantidad en caso de jugar en ACB.