El sevillano Íñiguez, convocado para la selección 7

El jugador de rugby sevillano Arturo Íñiguez fue convocado por la selección española absoluta en la modalidad de rugby 7, informó Efe, para la preparación del torneo de ascenso a las Series Mundiales que se celebrará en Hong Kong entre el 7 y el 9 de abril de este año.

El jugador, formado en la cantera del Helvetia Rugby y que milita actualmente en el Alcobendas de la División de Honor nacional, recibió la llamada del nuevo seleccionador español de la categoría, Pablo Feijoo, en cuya primera convocatoria solamente ha incluido a tres participantes en los Juegos Olímpicos de Río.

"Me lo han comunicado por correo electrónico", señaló Íñiguez desde Madrid justo después de concluir una sesión de entrenamiento. "Estoy muy contento, la verdad es que no me lo esperaba", reaccionó un jugador que estrena convocatoria con la selección de rugby 7, aunque ya lo hizo con la 15 el pasado mes de noviembre.

Íñiguez, de 23 años, inició su etapa sénior en el Helvetia Rugby en la campaña 2011-12, pasó al Ciencias en la 12-13, para regresar al Helvetia dos cursos (2013-15). Desde entonces milita en el conjunto madrileño del Alcobendas.