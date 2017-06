Tres sevillanos buscan ser los reyes españoles de las olas en La Coruña

Los hermanos Alberto y Juanjo Fernández (23 y 24 años, respectivamente) y María Seco (15), disputan desde el próximo miércoles el Campeonato de España de surf individual, que se celebrará hasta el 2 de julio en la Playa de Doniños (La Coruña). Asimismo, al quedar primeros en el ranking del Circuito Andaluz en sus categorías, representarán a Andalucía en el Campeonato por comunidades autónomas mañana y el martes. Alberto Fernández compite en longboard, su hermano Juanjo, en surf open y María Seco en las categorías sub 16 y sub 18 de surf femenino.

Mientras que los hermanos Fernández acumulan muchos años de experiencia en estas citas y en otras internacionales, la joven surfista sevillana afrontará su primer Nacional. Alberto Fernández es cuatro veces campeón de España de longboardy aspira a revalidar el título. Su hermano fue bronce en la edición de 2015 del Campeonato de España y es un serio candidato para meterse en la final y luchar así por el título nacional.

Por su parte, María Seco surfeaba hace poco más de un año con su hermano, quien la inició en esta modalidad, y sus amigos por su afición a los deportes náuticos. En septiembre de 2016 decidió participar en su primera prueba y para poder puntuar en el Circuito Andaluz decidió federarse. En tan sólo diez meses consiguió liderar el ranking andaluz en sub 16 y sub 18 (con sólo 15 años) y colocarse en el undécimo primera en el ranking nacional sub 16 y vigésima en sub18.