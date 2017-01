Que siga botando la pelota

El Betis Energía Plus tiene una tarea nada pequeña este mediodía en San Pablo: que la pelota siga botándole del mismo modo a como lo ha hecho en las dos jornadas precedentes. Con dos victorias consecutivas comparece el equipo verdiblanco hoy en San Pablo, siendo la última vez que se presentó ante los suyos en el parqué con un deslumbrante partido ante el Real Madrid que terminó en triunfo.

Presumiblemente con la moral por las nubes después de arrebatarle además al Bilbao los puntos en Miribilla, el equipo bético tiene ante sí terminar de armarla si logra un resultado positivo frente al Unicaja. Aumentar la racha a tres transportaría a los de Tabak a otra dimensión. Pero, para ello, no se debe olvidar que enfrente se presenta un equipazo, uno de los mejores de la Liga Endesa y que cuenta ya con el billete para la Copa del Rey.

Llega el equipo malagueño con la seria duda de Musli, su puntal en la zona. Pero si sólo fuera uno... Las amenazas malagueñas pueden llegar desde todas las posiciones del parqué: el exterior es peligroso, la capacidad de rebote ofensivo es sobresaliente, la anotación rara vez se reduce de los 80 puntos (el promedio de puntos es de 85,4, la segunda mejor marca de la Liga Endesa). Las canastas que tienen en sus manos lo hombres de Joan Plaza obligará a los cajistas a realizar un partido en defensa tan serio como el obrado en fechas navideñas frente al Real Madrid.

Habrá que prestar particular atención de jugadores como Fogg (10,6 puntos de promedio) o Jamar Smith (11,4). Los bajitos malagueños no suelen esconder la mano a la hora de preparar el lanzamiento desde el perímetro, por lo que los jugadores sevillanos tendrán que estar atentos en las ayudas si quiere evitarse un festival de triples por parte de los bases y escoltas rivales, a cuya ayuda tampoco se oculta el siempre peligroso Waczynski. El ex del Obradoiro ya hizo daño la campaña anterior como jugador del conjunto gallego: 13 y 17 puntos, respectivamente, anotó en los dos compromisos.

Contra tamaño potencial, el Betis debe centrarse en hacer su juego, un planteamiento que lleva repitiendo desde el comienzo del curso pero que no ha sido hasta recientes fechas cuando verdaderamente ha revelado de lo que es capaz. Una de las claves en este aspecto es sin duda la figura de Mahalbasic: tres partidos ha ganado el equipo cajista en los cuatro encuentros que lleva vistiendo de verdiblanco. Probablemente sin Musli en la zona adversaria, el pívot austriaco deberá aprovechar su envergadura y su movimiento de piernas para lograr imponerse a N'Diaye en la previsible batalla individual que se desatará tan pronto como la pelota esté en el aire.

No queda ahí la importancia del cinco sevillano. De la capacidad del interior para cerrar el rebote en la pintura propia, también de todos sus compañeros, naturalmente, dependerá que el Unicaja no sume la escandalosa cantidad de rebotes ofensivos que acumula en esta casi primera mitad de la competición. De algún modo tendrá que evitar que los malagueños se acerquen a ese promedio de 11,5 capturas por partido que lo encumbran como segundo mejor equipo en tal faceta del juego.

En la imposición de un juego fuerte serán también importantes las prestaciones de jugadores como Milosevic y, sobre todo, Lockett. Es el vigor la virtud de ambos jugadores, que tendrán en el Unicaja una oportunidad para demostrar que son peones trascendentes para lo que les pide Tabak. En concreto, la participación del alero norteamericano se antoja fundamental en el perímetro malagueño, principalmente si se confirma la ausencia de Dejan Musli.

No habrá victoria bética, en cualquier caso, si los llamados a anotar en el Betis no se enganchan al partido. Será el caso de Nachbar, Stojanovski o Radicevic: el esloveno, más errado que en la temporada anterior, sigue siendo el alma que conduce mentalmente a los suyos; la habitual docena del macedonio no puede fallar en una jornada como la de hoy; y si el joven serbio añade a la dirección una puntuación como la de citas precedentes significará que la pelota ha seguido botando igual. Y seguiría la fiesta.