Un simple espectador

Liga Endesa o LEB Oro. Esos son los dos únicos escenarios posibles por los que pasa el futuro del Betis Energía Plus de cara a la próxima temporada. Y, para más inri, el cuadro verdiblanco no es más que un mero espectador de todo lo que se mueve entre bastidores porque el futuro del equipo depende de la decisión de otros, concretamente, el Burgos y el Gipuzkoa Basket.

En este sentido, las condiciones acordadas en las últimas fechas por la ACB no hacen sino pintar un gris panorama que acerca más al equipo a la LEB Oro que a la élite del baloncesto nacional. La reducción del valor de participación de seis millones de euros a 1,6 (más de un 73%), que incluso se puede pagar en cuatro temporadas, lleva a pensar que tanto los castellano-leoneses como los vascos tendrán lista toda la documentación para presentarla el próximo día 15 de julio, fecha límite para que ambos clubes comuniquen su decisión.

En el caso de Burgos todo parece apuntar a que su futuro pasa por competir la próxima temporada en la Liga Endesa. Félix Sancho, presidente del CB Miraflores, fue tajante en la jornada de ayer. "Estamos apurando toda la documentación", explicó el directivo. "Está siendo una semana de locura, pero esperamos presentar toda la documentación cuanto antes. Si no es el jueves, será el viernes", dijo.

Será San Pablo Inmobiliaria el que llevará el peso de la aportación privada, para superar con creces los 2,5 millones de euros de presupuesto, una cifra que quintuplica el que manejó el club burgalés el pasado curso y que aumenta en casi medio millón el mínimo planteado por la Asamblea.

Si el optimismo calmado se ha instalado en Burgos -hasta que no se presente la documentación, en el club no quieren lanzar las campanas al vuelo- sentimientos opuestos tienen en San Sebastián. En el Gipuzkoa Basket entienden que las condiciones de ascenso son un caramelo que deben aprovechar, aunque las incógnitas económicas sobrevuelan Illumbe. La última experiencia dicta que se debe andar con pies de plomo a la hora de decidir si dar el salto o no a la Liga Endesa, puesto que el agujero que quedó en la entidad fue de aúpa, además de cosechar un tibio éxito deportivo.

Y es que la cifra del valor de participación no parece el principal escollo para que el Guipozkoa Basket retorne a la Liga Endesa, sí lo es la deuda que el club vasco arrastra de 2,9 millones y que, de ascender, podría tirar al traste el plan económico que los rectores intentan aplicar.

Así las cosas, la principal papeleta pasa por que o CB Miraflores o Gipuzkoa Basket renuncien a su plaza el próximo día 15, por lo que el gran beneficiado sería el Betis Energía Plus, que mantendría su plaza en la Liga Endesa.

Tampoco es descartable una revolución de los equipos más humildes, que no aceptan disminuir a 16 los equipos que la próxima temporada compitan en la máxima categoría del baloncesto, como sí pretenden los grandes, por lo que tampoco es descartable que en la próxima Asamblea del día 20 se decida que haya una competición de 18 equipos.