Entre sueños y cuentas pendientes

Kevin López ya no es un niño. Veterano ya en estas lides, el loreño afronta el que será su cuarto Mundial al aire libre con las pilas cargadas. Y con cuentas pendientes consigo mismo, pues aún le reconcome cómo una lesión en la fascia de un pie le impidió dar lo mejor de sí en Río. A Londres llega motivado y predispuesto a sacarse esa espinita, consciente de que un Mundial "son cosas mayores".

Hoy debuta en las series del 800 (a partir de las 13:45) con la idea entre ceja y ceja "de pasar a las semifinales". "Quiero hacer una buena competición para quitarme el mal sabor que me dejaron los Juegos. Entonces, no llegué bien y esta competición puede ser una buena oportunidad. No llego pasado, como otras veces, sino con fuerzas, fresco y con muchas ganas. Una meta ambiciosa sería alcanzar la final, pero me iría satisfecho si al menos estoy en la lucha por ese reto", afirma el actual plusmarquista nacional de la distancia (1.43,74 logrado en Mónaco el 20 de julio de 2012).

Sin embargo, el Mundial será un reto enorme, ya que, aunque faltan algunos nombres destacados, el nivel está muy parejo y "hay tantas opciones de entrar en las semifinales como de quedarse fuera". "El nivel medio de los atletas es muy igualado y alto dentro de esa categoría. Quizá sea una de las citas más abiertas de los últimos años para entrar en la final. Pero lo mismo que hay más posibilidades de llegar a semifinales, también las hay para quedarse fuera a las primeras de cambio, lo mismo te quedas fuera. Por eso tengo claro que la carrera más importante es la de las series. Iré a tope y lo dejaré todo. Un puesto de finalista en un Mundial es un logro que habría que saber valorar. No todo son medallas. Estar entre los ocho mejores del mundo es algo muy importante", explicó el sevillano.

Kevin López llegó a Londres el miércoles, realizó un poco de "rodaje para soltar las piernas tras el viaje; los dos días siguientes, unas series para activar los músculos y ya el día de la prueba a correr". "El trabajo que he tenido que realizar ya está hecho. Todo el pescao está vendido".

El atleta de Lora del Río está contento con la preparación realizada. "Me encuentro bastante motivado. Con las mismas sensaciones que en el Mundial de Pekín (2015), cuando casi me meto en la final. Siempre digo que el 800 es la prueba más difícil. Poca distancia y muchos atletas corriendo buscando la mejor posición. Cuenta mucho cuando estás con gente de tu nivel si corres mal tácticamente. Es una prueba impredecible, pero voy con ganas. En la pretemporada la concentración en Sierra Nevada en altura me vino bien para el periodo de carga y de entrenamientos largos", explica el protagonista, que ha estado entre Sevilla y Huelva -donde reside- preparando esta cita. "Los días fuertes de series los hice en Sevilla, con mi entrenador (Paco López), y el rodaje lo hacía en Huelva".

En el pasado Campeonato de España, disputado tras un parón producido por un tremendo aguacero, el sevillano fue tercero. Le resta importancia. "Las condiciones influyeron. El parón produjo mucha tensión al principio y después te llegas a relajar. Quise estar muy atento, salí a todos los cambios y me privó de llegar al final con más chispa, pero es que el 800 en España ha cogido un nivel brutal. Hay cinco atletas por debajo de 1.46 y a punto de bajar de 1.45 (1.45,01 tiene el loreño este año). Ningún año se ha vivido. Eso es bueno porque nos hace exigirnos más. Cuando tienes a alguien detrás, aprietas".

Y eso es lo que va a hacer Kevin López. "La espinita que me queda en el 800 es estar en una gran final. Lo voy a dar todo para irme tranquilo al 1.500, que no queda mucho", afirmó.