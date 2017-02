Al tartán 'tan' y al vino, vino

Dos Mundiales de atletismo se han celebrado en Sevilla. El primero, indoor, en 1991, en el Palacio de los Deportes de San Pablo; después, en 1999, el Estadio de la Cartuja acogió la cita al aire libre. Y ahí se quedó el atletismo en la ciudad hispalense, salvo alguna cita nacional bajo techo.

El Estadio de la Cartuja lo gestiona una sociedad que cuenta con varios participantes y el anexo, por ejemplo, ahora en obras, depende de la Junta. En la capital queda utilizable hoy por hoy la pista de San Pablo, aunque un grupo de atletas denuncia su mal estado y deterioro, principalmente en las calles 1 y 2. En este punto es cuando la política se ha dado de la mano con el deporte, ya que concejales de grupos de la oposición visitaron las instalaciones el miércoles para ver in situ la pista. Desde el Ayuntamiento se apunta que no tienen una queja formal por escrito, si bien los atletas denuncian en un comunicado que las pistas de San Pablo "se encuentran en muchos tramos rotas, agrietadas y con elevaciones". El delegado de Deportes, David Guevara, responde: "Está homologada por la Federación Española. Su estado no es nuevo, pero una cosa es que no esté al cien por cien y otra que esté al cero por ciento. Es practicable, pese a algún problema en la calle 1, que es la más utilizada", indicó.

Haya o no denuncia formal, lo cierto es que el problema existe. La pista se puso nueva en 2010 y en 2014 se reformó cambiando la última capa. Por la mañana numerosos opositores y alumnos de algunos centros hacen usos de ellas. Por la tarde es el turno de las escuelas de atletismo. El uso es continuado y alto, por lo que el desgaste existe.

¿Quién lleva razón? Quizá lo pertinente en este asunto es preguntar a los profesionales. La respuesta es demoledora. "El uso útil y óptimo de una pista es de cuatro o cinco años. Al estar al aire libre, sufriendo las continuas inclemencias del tiempo, lo recomendable es cambiarlas en ese tiempo", explica Paco Gil, entrenador de la Federación Española con varias medallas y atletas olímpicos a su cargo, que habla de "estado tercermundista". "Está dura, los clavos, valga la redundancia, no clavan bien... A Kevin (López) le provocó una rotura en la fascia que le impidió preparar los Juegos de Río. Es verdad que las otras calles están algo mejor, pero entonces sólo pueden entrenar los velocistas. ¿Cómo hacemos para trabajar el 800 o el 1.500?", indicó. En ese sentido, el atleta loreño escribió con ironía en una red social: "Queda claro que los atletas nos desplazamos 60 kilómetros por gusto y no por necesidad. Rotura en la fascia y adiós a los JJOO; la pista ayudó a eso".

Paco Gil tiene ahora a su grupo de trabajo desperdigado: "Haciendo kilómetros. Estuvimos en Carmona, pero ahora la están arreglando. La de Umbrete está impracticable; la de San Juan, masificada y hay que estar más pendiente de no recibir balonazos; la de la Cartuja, en obras, en vez de haberlas hecho en verano".

Algo habrá que hacer, pero la solución que algunos exponen de sacar la pista que está guardada en San Pablo no es viable, ya que ésta es de 200 metros al ser indoor, y no de 400. Todas las cartas ya están sobre la mesa. Al tartán tan, y al vino, vino.