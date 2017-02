"Hemos tirado de corazón y orgullo"

La alegría en el vestuario del Sevilla era inmensa. Darle la vuelta al marcador en un derbi y que el triunfo signifique el coliderato en espera de lo que haga hoy el Madrid en Villarreal no es para menos. Uno de los héroes del vuelco al partido fue el capitán Iborra, que habló de orgullo, de casta, de escudo, de co-raje...

"Sabíamos que teníamos que tirar de orgullo, de amor propio, porque la primera parte no reflejaba lo que somos –explicó Iborra nada más concluir–. Nadie creía en nosotros al descanso y lo que ha ocurrido ahí dentro (en el vestuario) nos ha hecho creer y de qué forma para levantar un partido en este estadio. Ellos han sido superiores en la primera parte, no éramos nosotros mismos y esto tenía que cambiar. Como no podíamos jugar como nos gusta, teníamos que tirar de corazón y orgullo". "Sabíamos que pese a que la afición no estaba aquí los teníamos detrás, éramos 11 contra 45.000 y esa sensación nos gustaba muchísimo. Sabíamos que nuestra afición en casa nos empujaba. En el segundo tiempo hemos tirado de ellos, de espíritu, de equipo y de un par de cojones, que nos hacía falta para remontar el partido", añadió.

Según el autor del cambio de imagen y del 1-2 definitivo, el Sevilla dio un giro de 180 grados. "Hemos cambiado todo porque el primer tiempo ha sido de ellos y el segundo de principio a fin nuestro. Hemos ido por el partido y es un triunfo que refrenda mucho más el trabajo de la temporada". "Aquí se siente mucho este partido y para mí el escudo este pesa mucho", dijo sobre su celebración señalándose el escudo del Sevilla.

El otro autor material del triunfo fue Mercado. "No hicimos una buena primera parte y en el segundo tiempo se notó el cambio de actitud, lo que se charló en el entretiempo, y por cómo afrontamos esa segunda mitad estamos muy satisfechos", reconoció el argentino. "Ajustamos un poco el sistema con línea de cuatro atrás y la entrada de Vicente (Iborra) fue fundamental porque dio mucho equilibrio en el centro del campo y sobre todo también fue importante en las jugadas de los dos goles. Es un jugador muy valioso para nosotros. A partir de ahí empezamos a tener la pelota, a ganar terreno y salvo el tiro libre del final el Betis no nos complicó". "Es una alegría porque los goles sirvieron para ganar. La gente estará feliz por haber ganado los dos derbis, deseó Mercado, acostumbrado en Argentina a jugarclásicos sin hinchada visitante.