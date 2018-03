El tren del 'play off' no espera a nadie

El tren del play off por el ascenso a Segunda B no espera a nadie, y ahora que el Grupo X de Tercera División encara la recta final de la temporada, menos todavía. Así que deberá estar atento el Gerena si no quiere dejar escapar una oportunidad para seguir con vida en esa lucha.

El equipo que dirige Alejandro Ceballos visita al Guadalcacín, un rival ubicado en la parte baja de la clasificación y que anda enfrascado en su particular lucha por lograr la permanencia. De las urgencias de su rival intentará aprovecharse un Gerena que es quinto con 44 puntos, cuatro menos que el Sanluqueño.

A la espera de su tropiezo se verá las caras la Lebrijana con el Castilleja en el Municipal Antonio Almendro. Los hombres de Joaquín Hidalgo son sextos con 42 puntos, por lo que una derrota del Gerena, unida a su victoria sobre el colista, lo metería de lleno en la apretada lucha por la liguilla de promoción.

Eso sí, primero tendrá que doblegar al farolillo rojo, un Castilleja tocado en el orgullo tras caer derrotado la semana pasada en Algeciras (4-0), pero que no pierde la esperanza de salir de la zona de peligro.

No debería, ni mucho menos, pues su distancia respecto al Alcalá, equipo que de momento marca la salvación, es de cuatro puntos. Y podría reducirse significativamente si el cuadro panadero, que encadena dos derrotas, no da la campanada en El Rosal, donde lo espera el Cádiz B, líder en solitario y que ya ha demostrado en varias ocasiones su superioridad.

Con algo más de tranquilidad, el Cabecense visita al Arcos y el Utrera, ubicado en la zona media de la tabla, ejercerá de anfitrión ante el Xerez.

Por su parte, el Sevilla C intentará reencontrarse con la victoria, que le es esquiva desde hace siete jornadas, en el regreso a su feudo, a donde llegará un Algeciras que sueña con la promoción.