Los trenes que no se deben fugar

Con mucho por decidir, la jornada dominical recibe el grueso de partidos de este Grupo X de Tercera División. Entre los contendientes, equipos que tienen todavía mucho en juego, tanto por la zona alta como por la zona baja. Prácticamente todo está por decidir en este tramo final de temporada regular.

De hecho, es por debajo en la clasificación donde se centran muchas miradas. La victoria del Castilleja en Huelva ante el Atlético Onubense ha comprimido, más si cabe, la zona baja de la tabla y las calculadoras empiezan a echar humo.

Uno de los más atentos a las circunstancias es el Alcalá. Los de Selu Durán suman cinco partidos sin lograr la victoria (un único punto de 15 posibles) y los ha metido de lleno en los puestos de descenso. Saben los panaderos que deben volver a sumar cuanto antes para no perder comba en la pelea por la permanencia. Y el Utrera, su rival hoy en el Ciudad de Alcalá, no pondrá la cosa sencilla porque todavía no tiene su billete seguro para competir la próxima temporada en la Tercera División.

Llegan al encuentro los rojiblancos después de encadenar tres partidos sin lograr la victoria. Y el margen con los puestos de descenso se reduce de forma considerable hasta llegar a los cuatro puntos -tras la victoria del Castilleja-. El Alcalá, por su parte, ve la salvación a tres, por lo que deberá vencer y esperar otros resultados si quiere salir de los puestos de abajo.

Por la parte alta también puede haber movimiento. De hecho, una victoria de la Lebrijana podría devolver a los de Joaquín Hidalgo a los puestos de play off de ascenso. Un punto separan a los azules con el Atlético Sanluqueño, cuarto en la clasificación, y un triunfo hoy ante el Espeleño podría en casa servir para regresar a los puestos de privilegio. Los gaditanos, por su parte, reciben al San Roque de Lepe.

Tras la estela de la Lebrijana, Sevilla C y Gerena apuran sus opciones también de regresar a los puestos de promoción de ascenso. Una mala racha de resultados, de diez partidos sin ganar en el caso de los de Paco Gallardo, alejó a ambos equipos de los puestos altos de la tabla. Sin embargo, el segundo filial sevillista consiguió quebrar esta mala dinámica el pasado fin de semana con su victoria al Xerez y vuelve a mirar hacia arriba. Cuatro son los puntos que distan entre el Sevilla C y la cuarta plaza, por lo que los hispalenses deben apretar en este sprint final si quieren optar a entrar entre los cuatro primeros.

Similar situación vive el Gerena, si bien los de Alejandro Ceballos siguen sumidos en su particular crisis. Cinco son los partidos que los mineros llegan sin ganar y los play off han pasado de tocarse casi con la yema de los dedos a quedar a siete puntos. Una distancia difícil de salvar.