Un triunfo para seguir en la pelea

Si la pasada jornada el Betis Futsal dejó escapar una ventaja de 0-5 en Elche para acabar empatando 6-6 casi sobre la bocina gracias a un gol de Aarón, de nuevo llevó al límite su encuentro esta semana, para ganar, esta vez, con un gol de Chano en el minuto 40 al UMA Antequera, logrando un triunfo in extremis que le permite seguir en la lucha por los play off de ascenso.

El choque comenzó de forma igualada y con ocasiones por parte de uno y otro conjunto. Pronto disminuyó el ritmo y escasearon las llegadas, imponiéndose la imprecisión en los pases por parte de ambos. Pese a ello, Ivi pudo anotar en un libre directo, pero su lanzamiento se estrelló en el palo.

Tras varias intentonas, fue en los últimos segundos del primer acto cuando llegó el primer gol local. Rubén Cornejo, Raúl Gómez y Eric se asociaron para que el primero culminase defendiendo con la puntera de su bota derecha. Un tanto en el momento perfecto que hacía que los verdiblancos se marchasen al descanso con el marcador a favor.

La segunda parte fue más de ida y vuelta. El cuadro visitante comenzó a apretar en busca del empate y logró su premio gracias a un disparo de Juanra desde el lateral que tras tocar levemente en Rubén Cornejo se coló en la meta bética.

Los de Miguel Ibañes no se amilanaron y comenzaron a tener ocasiones. Aarón, tras una buena pared con Bermusell, tuvo la oportunidad de poner por delante a su equipo, mientras que Raúl Gómez y Bellvert gozaron de sendos mano a mano, pero en todas las acciones apareció el meta Gonzalo. Sin embargo, el portero no pudo hacer nada ante Ivi, que difinió picando el balón para poner la guinda a una gran acción personal.

Dani Ramos volvió a equilibrar el choque a falta de cuatro minutos para el final, pero los jugadores béticos continuaron buscando la victoria. Los de Ibañes se encontraban en bonus y una falta del UMA Antequera dio lugar a un doble penalti, que lo fue más que nunca. Raúl Gómez, que erró el primer lanzamiento, tuvo que repetirlo al salir el meta más de la cuenta. No obstante, Gonzalo volvió a detener el golpeo y parecía convertirse en el héroe del choque. Sin embargo, no le duraría mucho, ya que, tras múltiples intentos, Chano, en una acción individual, golpeó la pelota madándola a la escuadra, provocando el éxtasis en las gradas de Amate, ya que el 3-2 final supuso un triunfo vital para el Betis en su pugna por acabar en los puestos de play off.