El Sevilla femenino afronta el último paso del camino. El último partido de una larga temporada que puede acabar con final feliz si el conjunto de Maribel Márquez es capaz de defender el 2-1 cosechado en la ida ante el Femarguín, que encajó en la capital andaluza su primera derrota en toda la campaña.

En el Municipal de Arguineguín (13:00, por SFC TV) buscará el cuadro hispalense retornar a la Primera División, ahora Liga Iberdrola (con más dinero a repartir), dos años después de descender y lo hará contra un rival que tiene cuentas pendientes por resolver. No en vano, el año pasado se quedó en la última eliminatoria de ascenso apeado por el Betis y en la 2011-2012 fue el propio Sevilla el que logró subir a su costa. Pero tener la historia a favor no hará que el cuadro nervionense logre el objetivo por sí solo. Con el apoyo del presidente de la entidad, José Castro, acompañando a la expedición, el Sevilla sabe que le tocará sufrir ante un conjunto que en la liga regular arrasó en su grupo, más flojo, eso sí, que en el que estaban las de Maribel Márquez. Contaron sus partidos por victorias , si bien superaron la primera eliminatoria del play off con holgura ante otro de los gallos de la Segunda División como es el Oviedo Moderno, que a pesar de empatar (1-1) en casa se trajo de la isla un 5-0 -hace cinco años también eliminó al plantel asturiano antes de caer con el Sevilla- que define bien a este Fermanguín: un equipo muy físico y con mucho gol que a buen seguro le imprimirá mucha intensidad al duelo desde el inicio en busca de un tempranero tanto que le dé tranquilidad.

Ahí estará la clave para las sevillistas, cuyo primer objetivo será aguantar las primeras embestidas locales para bajar pronto el nivel de euforia de las canarias. Por ello la entrenadora hispalense tiene claro que su conjunto no saldrá ni mucho menos a encerrarse ni a aguantar el resultado, sino que irá a por el partido desde el primer minuto. Un gol de las visitantes lo cambiaría todo, ya que durante esta campaña han demostrado solidez atrás. De hecho, sólo una vez en los 28 partidos disputados este curso, incluido el anterior cruce ante el San Ignacio vasco, se quedó sin marcar: el empate a cero ante el Granada. Un dato que invita a soñar a un final feliz al final del camino.