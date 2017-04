La unión como premisa

A ocho jornadas para el final de la Liga Endesa, el Betis Energía Plus busca con desesperación las victorias que le proporcionen un tranquilo tramo último de la competición. No será fácil. Así figura en el calendario que le deparó el sorteo del pasado verano. De los ochos rivales pendientes hasta el final de la temporada, cuatro están peleando por el primer puesto (Baskonia, Real Madrid, Valencia y Barcelona), tres apuran sus opciones de play off (Bilbao, Andorra y Unicaja) y uno, el Obradoiro, se encuentra en una situación similar a la del conjunto cajista, cita que, si continúan las cosas tal como las refleja la actualidad, se disputará poco menos que a vida o muerte.

Entre la vida y la muerte anda flotando el paradero deportivo de Zan Tabak, entrenador bético. Después de la derrota contra el Joventut la pasada semana, el técnico croata salvó contra pronóstico una seria bola de partido, usando el símil tenístico. Fue decisiva, a decir de los dirigentes del club, la voz de la plantilla verdiblanca, que apoyó a su entrenador pese a haber encadenado ocho partidos perdidos en las últimas nueve fechas.

Desde la victoria ante Unicaja, allá por los fríos navideños, no se ha vuelto a ver a un equipo tan unido y comprometido como el de entonces, valores esenciales en el deporte colectivo a los que han apelado durante la semana técnicos y jugadores para ganar hoy en Vitoria. Incluso así, con unión y compromiso, no será nada fácil regresar del pabellón Buesa Arena con el triunfo en el morral.

El Baskonia está como un tiro. En la Euroliga volvió a demostrarlo el viernes (victoria ante el Galatasaray nada menos que en Estambul) y en la Liga Endesa está situado a sólo un triunfo del Valencia, el líder. Si no es poca la amplitud de la plantilla armada por Sito Alonso, tampoco le va a la zaga el estado de forma de sus jugadores: Shengelia, un azote en el choque de la primera vuelta, ha regresado esplendoroso de su particular infierno con los problemas físicos: 20,5 puntos de valoración promedió en las dos jornadas precedentes. Larkin, por disponer de otros ejemplos, es el quinto mejor anotador y el sexto mejor asistente de la Liga; la media reboteadora de Voigtmann se acerca a los seis por partido; mientras que Hanga, otro que tal, figura entre los mejores cocientes de valoración con más de 13 puntos por choque.

Ante un equipo como el vitoriano en tal estado de gracia y con tan escasos puntos débiles que atacar, resulta evidente que la unión y el compromiso no actuarán como factores claves sino como un mero punto de partida; serán sencillamente las premisas mínimas para competir.

El Betis va a necesitar hacerlo todo bien -porcentajes de tiro, ayudas en la defensa, sellado del rebote defensivo...- y esperar que la moneda caiga de cara. Que el Baskonia se resienta del viaje de ida y vuelta a Turquía, con la adición del desgaste de un encuentro de máxima exigencia, podría ser un elemento a favor de los sevillanos, pero tampoco ha mostrado el equipo de Sito Alonso debilidades físicas perceptibles en lo que va de temporada por el citado trasiego viajero.

En el equipo verdiblanco ha cundido un ambiente de depresión. Tantas derrotas seguidas, pese a haberse doblegado a rivales como el Madrid o el Unicaja, han hecho daño en el ánimo de la plantilla, a la que se le ha proporcionado en las fechas recientes una terapia psíquica. El ánimo está por los suelos y sólo jugadores experimentados como Nachbar o Radicevic dieron la cara el domingo anterior ante el Joventut.

Sin la aportación de hombres que se han revelado importantes como Lockett o Mahalbasic, así como la cada vez menos esperada explosión de Stojanovski en el papel de bombardero, pocas esperanzas habrá de traer algo positivo de Vitoria, aunque sean las sensaciones.

Digna es de celebrar la vuelta de Triguero a la convocatoria. Después de dos meses convaleciente por una lesión en las cervicales, el pívot de Gandía -quién lo hubiera dicho- podría convertirse en el mejor fichaje en la recta final del campeonato si su rendimiento se parece al de las grandes citas de la campaña. Su experiencia en la zona y su aportación en el a menudo inapreciable juego subterráneo habilitarían, quién lo duda, un escalón más de competitividad en el grupo. Habrá que ver si, al fin, llegan también a tiempo las dos incorporaciones, Kane y Marelja, quienes aún no han rendido como se esperaba. La aportación de cada uno de ellos será más que bienvenida en el Buesa Arena. Si no, la derrota será una cuestión de inercias.