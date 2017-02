: un viaje de película

El primer viaje internacional de Atlético Tucumán, de la Segunda División argentina, será recordado tanto por el resultado, un triunfo por 0-1 frente al Nacional en Ecuador, como por el periplo plagado de aventuras que sufrió.

"Lo que vivimos seguro da para (filmar) una película", dijo Mario Leito, presidente del club de la provincia de Tucumán, situada al norte del país, a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires. La plantilla viajó el fin de semana rumbo a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para aguardar allí el momento de partir a Quito, ubicada a 2.700 metros de altura y sede de la cita de la primera fase de la Copa Libertadores. Los jugadores, el cuerpo técnico y decenas de aficionados subieron a un avión chárter de la empresa chilena DAP. Todo parecía estar en orden hasta que el comandante anunció que el vuelo no tenía autorización para despegar por presuntas irregularidades en las licencias para hacerlo.

Los futbolistas bajaron a la pista desesperados. Allí esperaron dos horas. Las posibilidades de llegar a tiempo a Quito eran pocas. El partido de ida había terminado 2-2 y el equipo estaba obligado a ganar para avanzar en la Copa Libertadores, torneo al que clasificó por primera vez en su historia. Finalmente, 16 jugadores y el cuerpo técnico subieron a otro avión. En Quito, los esperó el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez. El plantel bajó corriendo del avión y se subió al bus para ir al estadio. "Nos pusimos los cinturones de seguridad y dijimos: '¡que sea lo que Dios quiera!'. Pudo haber sido una tragedia", reconoció el defensor Bruno Bianchi.

El ómnibus viajó a 130 kilómetros por hora. "Que nos esperen 15 minutos más", gritaba el embajador mientras hablaba por teléfono con la prensa. Alguien reparó en que las camisetas, calzonas, medias y botas habían quedado en Guayaquil. Llegaron casi una hora después al estadio. En el vestuario, los futbolistas se encontraron con que jugarían con el uniforme de la selección argentina Sub-20 que disputa el Sudamericano en Ecuador. Entonces, Fernando Zampedri, el delantero de 30 años que convirtió el gol del triunfo, utilizó la camiseta 9 de Lautaro Martínez, que tiene 19 años. Su compañero de ataque, Leandro González, nacido en 1985, vistió con la de Ezequiel Barco, de 17 años.

"Prácticamente estábamos en patas y sin ropa. Me levanté hoy y no podía pisar porque los botines me quedaban chicos. Pero vamos a recordar este partido toda la vida", dijo Bianchi. El entrenador, Pablo Lavallén, sugirió que la demora en Guayaquil pudo ser una maniobra para que el equipo no llegara a tiempo y perdiera el partido.