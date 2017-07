Una vida con más apreturas

Todo está pendiente del jueves. Será entonces cuando el Betis Energía Plus sepa si es invitado a una Liga Endesa de 18 equipos o si debe jugar en la LEB Oro, poniendo una denuncia a la ACB por considerar vulnerados sus derechos, en la que ya se inscribió el pasado viernes para cubrirse las espaldas.

Toca esperar. No hay más, pero lo cierto es que las diferencias económicas entre jugar en una u otra categoría son abismales. En caso de descender el club hispalense verá reducido mucho su presupuesto, aunque en principio tiene aseguradas las cantidades de Energía Plus y Caixabank hasta la campaña 2020-2021. Energía Plus, que se comprometió el pasado verano a poner un millón de euros en cinco años. El primer pago acordado fue de 500.000 euros, por lo que el club percibiría esta campaña 125.000 euros, una cantidad muy por debajo de otros patrocinadores que dan nombre a un equipo en la ACB o incluso de LEB Oro.

Más información El Betis, a expensas de la asamblea

Lo que si perderá la entidad son los beneficios por televisión y patrocinios de la ACB. Si bien se espera que el Betis dé un paso adelante. Y todo sin las ayudas institucionales de otros clubes. Gipuzkopa Básket, por ejemplo, dará el salto a la ACB gracias a la Diputación de Guipúzcoa. Medios donostiarras apuntaban que recibirá 1,1 millones: 700.000 euros de ayudas para este ejercicio y otros 400.000 de lo comprometido para la siguiente, gracias a lo cual presentó un aval bancario en la ACB para el primer pago anual del valor de participación. Es decir, no depositó el dinero ni lo pagará con la subvención de este curso, sino que cogerá esa cantidad del año siguiente.