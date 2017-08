El viento se la juega a Manchón

El viento volvió a ser determinante para Blanca Manchón en el tercer día de competición del Test Event que se disputa en Aarhus (Dinamarca), una prueba previa al Mundial que la localidad danesa acogerá el próximo año.

La jornada comenzó bien para la sevillana con un cuarto puesto en la primera manga del día, igualando así su mejor resultado en esta competición hasta ahora.

Sin embargo, la última regata resultó decisiva para que la hispalense descendiera un puesto en la clasificación general, quedando en octavo lugar a falta de dos jornadas para que finalice la prueba. Y es que, según sus propias palabras, "una malísima decisión" la relegó a finalizar en decimoctavo lugar.

"Tuvimos entre 5 y 8 nudos de intensidad de un viento súper cambiante de dirección, porque venía de tierra. Me encontré muy bien en las dos primeras regatas del día y en la tercera iba entre las diez primeras, pero tomé una malísima decisión en la segunda vuelta y me quedé tirada sin viento haciéndome un mal puesto", explicó Manchón al finalizar la última amanga del día. "Cada vez noto que puedo estar en cabeza, pero todavía tengo que mejorar mucho mi ritmo de competición, que por el embarazo he perdido mucho. Además, se nota que el nivel de las otras chicas es altísimo con todos los tipos de vientos".

Ya ayer el miércoles las algas también le jugaron una mala pasada, por lo que la sevillana deberá mejorar sus prestaciones para acercarse al podio de la prueba.