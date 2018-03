La derrota del Betis Energía Plus en Bilbao había puesto en cuestión el futuro de Óscar Quintana como entrenador verdiblanco. Al menos ése era el runrún. Sin embargo, una vez consumada la pérdida de esa nueva final en Miribilla, el club verdiblanco ha reculado y ha reafirmado al técnico cántabro en su puesto. Se trata de un voto de confianza en todo caso provisional, pues dependerá de los resultados que el equipo bético obtenga en las próximas fechas para que los rectores cajistas tomen una decisión más o menos taxativa. Dependerá de la imagen que ofrezca el plantel en las 11 jornadas que restan para el final de la competición para que Quintana sea quien, hasta el final de la campaña, trate de lograr la gesta de la permanencia.

Los responsables del club bético han estado sondeando el mercado de entrenadores durante las semanas precedentes. Un serio candidato a ocupar la dirección del equipo de aquí hasta el final de la temporada ha sido Diego Ocampo, un entrenador formado en Sevilla y que, desde que fue destituido por el Joventut, sigue sin entrenar a equipo alguno. También ha hablado el Betis con entrenadores de una más ambiciosa entidad, pero ya sea porque el equipo se encuentra en una complicada situación o porque no han sido convencidos con salarios generosos, el caso es que el club ha optado in extremis por expresar su confianza al actual preparador bético, que el domingo tiene en el encuentro ante el Unicaja un compromiso de aúpa.

En la planta noble del club bético también se ha barajado la opción de darle la oportunidad al actual segundo técnico, Javi Carrasco, una alternativa que no supondría tan gravosa económicamente como las anteriores, dado que su salario cuenta ya en el capítulo de gastos corrientes del Betis Energía Plus de la actual temporada. Con todo, el cambio en el banquillo verdiblanco sólo sufriría un cambio en caso de que el equipo no muestre la mínima capacidad de reacción en lo venidero. Y en eso están ahora todos.