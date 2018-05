¿Todos se graban a todos?

Cualquiera que haya seguido la información política en Dos Hermanas podría tener ya la percepción que se trasladó este viernes en el Pleno: como si el hecho habitual de que en comunidades pequeñas se conozca bien al vecino, se hubiera pervertido en la ciudad de casi 140.000 habitantes, donde parece que casi todos los políticos se graban entre sí, desde hace mucho. Y el que no lo hace, sabe lo que hay y que pueden salir "cosas" según cuándo y a quién convenga.

Es lo que quedó en el aire del Pleno extraordinario convocado a petición de varios grupos de la oposición para pedir explicaciones -se dieron en una junta de portavoces confidencial pero consideraban que debían ser públicas- por el contenido del nuevo audio incorporado como prueba al caso Varela, sobre el que deben pronunciarse las partes: el denunciante y ex candidato de C's, Manuel Varela, lo grabó al ex edil del PP ahora no adscrito, Luis Gómez, y éste le deja oír otra grabación hecha a Luis Paniagua, concejal y hombre fuerte en la nueva dirección provincial del PP, en la que da cuenta de una supuesta reunión con el alcalde, Francisco Toscano, al que dice tener "cogido por los huevos" y al que ha exigido, supuestamente, que contrate a gente de su confianza a cambio de callar sobre "lo que han hecho y cómo lo han hecho".

La edil no adscrita, ex de Sí Se Puede, Estrella Guzmán, pidió que "nadie se ofenda" si saluda con un gesto, la desconfianza es "absoluta", dijo, como ejemplo de lo que pasa. El portavoz del PSOE, Agustín Morón, en su intervención, recordó a Cristina Alonso (ex del PP, también no adscrita), que ella ha "sido grabada y ha grabado" y la conminó a no "decir nada, que a lo mejor te lo sacan", como pueden sacar cosas de cualquiera "fuera de contexto". Hasta el alcalde señaló que hay políticos que parecen que dan cursos e insistió que se sabía que "se grababan" y "autogrababan", en referencia al PP -parte de cuyos integrantes están en C's, como Varela- y que era "archiconocido" que existía un vídeo, que él pensaba "sexual", que comprometía a Varela. Aunque el regidor volvió a dudar de que un "chantaje" fuera la razón de la renuncia de éste (que estaba sentando entre el público, negándolo), sino las presiones de su propio partido.

El PSOE censura que se quiera usar la crisis interna del PP para dañar al alcalde

En su breve intervención, Paniagua desmintió que la reunión con Toscano se produjera y pidió disculpas por afirmarlo. En cuanto al resto de la conversación con Gómez (que aspiraba a ser candidato a la Alcaldía, pero ha sido expulsado del PP y que este viernes guardó silencio) dijo que se produjo en el contexto de una "negociación técnica y política de cara al congreso regional del partido" y que sólo se han extraído unos segundos.

Antes, Paniagua había escuchado duras palabras de su antigua compañera Cristina Alonso, que se refirió a él como un "niñato" que viene a Dos Hermanas a "sacar rédito personal", con "prácticas mafiosas para seguir en el cargo", con la crisis interna del PP de fondo.

Sí Se Puede, IU y C's plantearon preguntas sobre el contenido del audio, en el que también se habla de la contratación de una ex edil del PP en los Servicios Sociales, con un sueldo bruto de más de 30.000 euros: ¿por qué y cómo se contrató a Gina Salazar y qué hace en la Zona Sur?, ¿tiene formación para ello?, ¿hay más contratos?...

Toscano dijo que Salazar está contratada como cargo de confianza del equipo de gobierno socialista en Bienestar Social porque se lo pidió Cristina Alonso cuando era portavoz del PP. "Este Ayuntamiento cuando ve necesidades humanas trata de atenderlas", según el perfil de cada cual, y se le planteó el "problema humano" de dos personas del PP: Salazar y otra militante, que iban a rotar en el puesto de Servicios Sociales, algo que no ha ocurrido.

El decreto con el contratado está en el BOP y el portal de transparencia, dijo, y recordó que por ley podrían tener a 27 eventuales de libre designación contratados, de los que cesan cuando lo hace el gobierno, pero que hay cuatro, una del PP. ¿Explican situaciones como ésta una oposición de guante blanco durante muchos años?

Paniagua afirma que la reunión que dijo tener con el alcalde no se produjo y pide disculpas

El regidor aseguró que es incierto que se aceptaran presiones de Paniagua para contratar a personas de su confianza (Salazar no lo es). De hecho, no se hicieron. "Poca presión podía ejercer sobre mí, otra cosa es el deseo", añadió, y subrayó que si se escuchan las tres horas de la nueva grabación, se nota que Varela dirige la conversación en todo momento, sabiendo lo que hace, para lograr el corte que le interesa y se ha difundido. Pese a todo, insistió en que está en otras cosas y centrado en los problemas de los vecinos y que, tras el archivo en la parte que afecta a Paniagua y Morón, no hay ediles implicados en la instrucción judicial.

Sí Se Puede e IU, a los que Toscano reprochó "aliarse" con la "derecha" de C's para sacar rédito de un "pleno mediático", lamentaron la imagen oscura, retorcida y vergonzante, que se da del Ayuntamiento y la política local. Como medida concreta para evitarlo, el portavoz de IU, Fran García Parejo, pidió un compromiso: que si algún edil vuelve a ser investigado, se vaya para dejar la institución al margen. Pero ni siquiera se votó.