ACS y Atlantia negocian repartirse Abertis para poner fin a la guerra de opas

Acs y Atlantia han emprendido negociaciones tendentes a alcanzar un acuerdo sobre la batalla de opas que tienen abierta desde hace meses para hacerse con el control de la compañía de autopistas y satélites española Abertis.

El grupo que preside Florentino Pérez y la compañía italiana controlada por la familia Benetton han confirmado que se encuentran "en conversaciones" a través de una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de negociaciones "preliminares", según indicó Atlantia en su comunicado y, por tanto, ambas empresas indican que, "hasta la fecha no han llegado a acuerdo alguno". De su lado, Criteria CaixaHolding, accionista de referencia de Abertis con un 21,55% de su capital, aseguró que no le constaban las negociaciones y que, por tanto, la entidad no está participando, según afirmaron fuentes.

En caso de acuerdo, Atlantia y ACS se repartirían los activos de Abertis.