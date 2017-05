ATA pide a la Junta que desatasque el pago de 38 millones en ayudas

Los autónomos vuelven a la carga. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) reclamó ayer a la Junta de Andalucía que desatasque el pago de las ayudas contempladas para el colectivo de cara a este año y que ascienden a 38 millones. "La convocatoria se aprobó en diciembre, pero estamos a las puertas del sexto mes de 2017 y aún no sabemos nada", denunció el presidente de ATA en la región, Rafael Amor, quien instó al Gobierno andaluz a ponerse las pilas y empezar a realizar los pagos "antes de que llegue el parón del verano".

La recepción de solicitudes para lograr esas ayudas concluyó el 21 de enero y había dos meses para resolverlas. "En marzo se deberían haber publicado ya los beneficiarios, pero no ocurrió", dijo. Esta semana se han conocido los de Cádiz, Jaén y Almería, pero del resto aún no hay noticias. Y ahora hay un plazo de diez días para que los interesados subsanen los posibles errores. "El problema es que estos trámites no pueden alargarse durante un año como ocurrió en 2016; hay autónomos que necesitan este empujón, sobre todo los que están empezando", incidió.

"Ya es hora de que la Junta se deje de temas políticos nacionales y empiece a trabajar en los asuntos de aquí", sentenció Amor, que fue secundado por José Luis Perea, vicepresidente de la Federación Nacional ATA, quien señaló que "otras comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León sí tienen líneas de ayudas consolidadas" e invitó al Gobierno andaluz a reflexionar: "No podemos estar así cada año viendo si las ayudas van a salir o no".

Estas declaraciones las hicieron en la presentación de un informe sobre el perfil del trabajador autónomo andaluz. Se trata de un hombre (65,5%), mayor de 40 años (67,5%), que es trabajador por cuenta propia desde hace más de tres años (63,5%), cotiza por la base mínima (89,2%) y se centra en el sector servicios (hostelería, comercio, inmobiliario).

De entre todos los datos, hay tres especialmente reveladores. El primero es que los jóvenes andaluces no quieren ser autónomos. Actualmente, sólo hay 8.441 menores de 25 años entre los 344.847 autónomos andaluces (personas físicas, no sociedades), lo que apenas representa el 2,4%. ¿Por qué? Entre otros motivos, por el mencionado retraso de las ayudas. "Los primeros años son muy difíciles, con muchos problemas de financiación y, si encima no llegan las ayudas, pues no es muy alentador", indican los representantes de ATA. A ello añadieron "la prolongación de la formación universitaria por la realización de másteres, así como un mal enfoque de la cultura emprendedora, que se debería inculcar desde los ciclos infantiles".

En segundo lugar, el informe pone de manifiesto que "el trabajo autónomo no es volátil, sino una actividad consolidada", reivindicaron. Y es que la mitad de estas personas lleva más de cinco años al frente de su negocio y muchos también generaron empleo. De hecho, de los 344.847 autónomos, casi 92.000 son empleadores y tienen a 185.155 asalariados.

Por último, una cuestión que no es baladí. Una mayoría aplastante, nueve de cada diez, cotiza por la base mínima. "Esto no nos gusta; no hay que ver la cotización como un impuesto, sino como la forma de conseguir una jubilación o una baja digna", analizaron.

Y un apunte. Dos de cada tres autónomos son hombres, pero las mujeres empiezan a subirse al carro y crece su vocación emprendedora.