Abengoa incorpora a Josep Piqué como consejero independiente

El consejo de administración de Abengoa designó ayer por unanimidad al ex ministro Josep Piqué Camps nuevo consejero independiente de la sociedad, anunció la empresa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta designación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tiene el objetivo de cubrir por cooptación la vacante existente por la dimisión a finales del pasado mes de mayo de Miguel Antoñanzas, presidente de la compañía energética Viesgo, quien renunció por motivos personales. Se da la circunstancia de que Antoñanzas también había sustituido poco antes, en marzo, a Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, quien sólo se mantuvo desde la renovación del consejo de administración en noviembre hasta su renuncia voluntaria, a finales de enero pasado.

Seat también le fichó para su consejo de administración tras dejar OHL en junio de 2016

Piqué también será miembro de la comisión de nombramientos y retribuciones, sustituyendo a José Luis del Valle Doblado.

El ex ministro, ex consejero delegado de OHL y expresidente de Vueling suma esta nueva responsabilidad empresarial a la reciente creación de la sociedad Aviation Pasiphae, cuyo objeto social es la prestación de servicios técnicos de consultoría a empresas del sector de la aviación. Entre 2007 y 2013 Piqué presidió Vueling y fue ministro de Industria en la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000), así como consejero de EADS, principal accionista de Airbus, desde 2012.

Piqué dejó en junio de 2016 OHL, coincidiendo con el relevo en la cúpula de la compañía controlada por Juan Miguel Villar Mir, menos de tres años después de su nombramiento a finales de 2013 como primer ejecutivo del negocio constructor de la compañía. Unos meses después fichópor Seat, a cuyo consejo de administración se incorporó desde el 1 de enero de este año en calidad de consejero con carácter independiente.

También preside Piqué la nueva comisión de auditoría, cumplimiento y buen gobierno (CACBG) de Seat, un órgano responsable de supervisar la implantación y cumplimiento de la política de transparencia de la compañía.

El exministro, nacido en 1955, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. También ha sido presidente de Ercros, ministro de Asuntos Exteriores entre 2000 y 2002, y ministro de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2003.

No será el primer político en el consejo de administración de Abengoa, donde en la etapa de gobierno de la familia Benjumea formó parte del órgano el ex ministro Josep Borrell o el ex secretario de Estado Ricardo Martínez Rico, entre otros.