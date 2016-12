Abre sus puertas el primer hotel cinco estrellas de lujo de Málaga

Tras ocho años desde la adquisición del inmueble y del anuncio de convertirlo en un hotel de cinco estrellas, dos años de obras y una inversión total de 60 millones de euros, el hotel Miramar abre definitivamente sus puertas en el paseo marítimo de La Malagueta, siendo así el primer hotel de cinco estrellas gran lujo de Málaga capital. El complejo ha sido estrenado por los trabajadores y directivos que han formado parte del proyecto, como es tradición en la empresa Grupo Santos, la promotora del establecimiento. Los primeros turistas llegarán a partir del 1 de enero.

El director del hotel, Israel Martínez, destaca que no se abrirá todo el complejo a la vez, sino que habrá una fase inicial de rodaje. Los clientes, por tanto, solo podrán reservar en torno a medio centenar de habitaciones de una planta y podrán disfrutar del restaurante y varias zonas comunes. Desde la cadena informaron ayer en un comunicado de prensa que "se trata de una apertura parcial que culminará en las próximas semanas cuando se terminen completamente las obras de las instalaciones".

Mientras tanto, ya se han recibido varias reservas para estos primeros días. En la página web del hotel subrayan que había un descuento especial del 25% para reservas realizadas con 45 días de antelación; del 20% para las efectuadas con un mes de antelación; y dos paquetes de cinco noches al precio de cuatro y cuatro al precio de tres que representan rebajas del 28% y 25% respectivamente. Para reservar habitaciones, por ejemplo, desde el 1 al 4 de enero, se pueden encontrar estancias libres desde 193,6 euros la noche hasta 303,6 euros en régimen de solo alojamiento.

El hotel fue incluido en verano en la red The Leading Hotels of The World, que engloba a 375 hoteles de gran lujo repartidos en 75 países. Es el tercero en la provincia de Málaga con esta enseña junto al hotel Puente Romano y al Marbella Club, ambos en Marbella. En el resto de Andalucía solo están el Barceló La Bobadilla, en Loja, y el Gran Meliá Colón en Sevilla.

El hotel Miramar tendrá, cuando esté abierto al completo, 200 habitaciones de las cuales 29 son suites, así como piscina, spa, una bodega, guardería o salas de reuniones, en las que ya hay reservadas un amplio número de celebraciones de boda para 2017.

La apertura de este complejo, que tendrá un centenar de empleados, supone el segundo cinco estrellas de la capital, junto al Vincci Posada del Patio. Málaga necesita hoteles de cinco estrellas para atender una demanda, principalmente internacional, que ahora parte a Marbella u otras provincias.