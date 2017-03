Acerinox estrenará a final de año nuevas líneas de producción tras invertir 140 millones

La factoría de Acerinox en Los Barrios arrancará sus nuevas líneas de producción en diciembre tras una inversión destinada no sólo a optimizar la producción y parámetros medioambientales, sino que también permitirá fabricar un producto de una calidad excepcional para el mercado europeo. Una inversión que refuerza la apuesta del grupo por su factoría pionera, abierta en 1970 y que para la compañía es la sede de su know how, la base de la expansión de sus otras tres factorías en otros continentes.

"Es fundamental", asegura el presidente de Acerinox, Rafael Miranda. Junto al consejero delegado, Bernardo Velázquez, y otros directivos del grupo presentó ayer los resultados obtenidos por la empresa en 2016 a analistas e inversores. La renovación de la factoría de Los Barrios, donde se está construyendo una nueva línea de línea de recocido y decapado (AP) y un nuevo tren de laminación en frío, es una de las grandes apuestas del grupo en este año, tras una inversión de 140 millones de euros. Con las nuevas líneas mejorará la productividad de una acería que ya trabajó el pasado año a un 85% de su capacidad y creció en producción, alcanzando las 827.715 toneladas (un 1,1% más que en 2015) y contribuyendo a cerrar un año histórico en el grupo, el segundo mejor en la acería. No obstante, al igual que ocurrió en el conjunto de la empresa, los menores precios del acero inoxidable empujaron a la baja la facturación, cerrando 2016 con unas ventas de 1.267 millones, un 9,3% inferior a la de 2015.

Para este año se espera otro récord de producción en el grupo Acerinox, tras un enero fuerte. Según explicó Bernardo Veláquez "el consumo del acero inoxidable seguirá al alza, porque aún no hay un sustituto".