Aena y sindicatos dejan en manos de Hacienda el acuerdo que evite los paros

Aena, Enaire y la representación sindical mayoritaria mostraron ayer un acuerdo total sobre los motivos principales del preaviso de huelga en los aeropuertos españoles, el incremento de las plantillas y los salarios, y trasladaron a Hacienda la posibilidad de evitar el conflicto con su visto bueno.

Fuentes sindicales aseguran que, de no lograr un acuerdo en estas dos materias con representantes de Fomento y Hacienda en una reunión el martes día 29, la huelga "será inevitable". Reiteran que "no hay camino intermedio" y que si no hay soluciones tras la cita mantendrán la "hoja de ruta de la huelga".

El comité de huelga se reunirá mañana con el mediador, que deberá decidir en diez díasUGT, CCOO y USO esperan que el Ministerio participe en la reunión del próximo martes

UGT, CCOO y USO formalizaron un preaviso de paros, que remitieron a la Dirección General de Trabajo. La huelga está prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de 25 jornadas.

No obstante, las empresas de gestión y navegación aéreas, participadas mayoritariamente por el Estado, comunicaron ayer que comparten "el planteamiento de base" de los sindicatos en cuanto a la "conveniencia" de incrementar plantillas por encima de la tasa de reposición y mejorar los salarios.

El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), José Manuel Vargas, y el director general del gestor de Navegación Aérea de España Enaire, Ángel Luis Arias, así se lo indicaron a la representación legal de los trabajadores durante la reunión celebrada ayer en Madrid y que duró más algo de hora y media.

Fuentes de UGT confirmaron la coincidencia en los planteamientos tanto de los trabajadores como de ambas empresas. Sin embargo, subrayó que tanto Aena como Enaire comunicaron que "han llegado al límite" en cuanto a su capacidad negociadora. Ambas empresas de gestión recordaron que están sometidas a la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública en estas materias y que se encuentran a la espera de respuesta para poder seguir avanzando en el proceso negociador.

La última posibilidad de evitar la huelga en los aeropuertos españoles a partir del 15 de septiembre recae, pues, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Aena y Enaire confirmaron que habían trasladado a este Ministerio la conveniencia de incrementar las plantillas por encima de la tasa de reposición con el objeto de, añaden en una nota, "dotar al gestor aeroportuario y al gestor de la navegación aérea del capital humano adecuado para atender los retos de los próximos años". En cuanto a los salarios, ambas empresas creen conveniente "aplicar incrementos acordes con los buenos resultados que se están obteniendo gracias al crecimiento del tráfico aéreo y a la excelente gestión".

Aena y Enaire comunicaron también a los sindicatos que ya han solicitado, una vez publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), ante el Ministerio Hacienda y Función Pública, las peticiones de incremento de plantilla y de salarios.

UGT, CCOO y USO celebrarán una nueva reunión el próximo martes en el Ministerio de Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, con Vargas (Aena), Arias (Enaire) y esperan contar con la participación de representantes de Hacienda.

Los sindicatos tienen previstos paros de 24 horas, que tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.