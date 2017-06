Álvarez-Pallete descarta que Telefónica acometa en el futuro grandes compras

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, descartó que la compañía vaya a realizar "grandes adquisiciones" como las que se llevaron a cabo durante la presidencia de César Alierta, al mismo tiempo que señaló que sigue preparándose para sacar a bolsa una participación minoritaria de su filial en Reino Unido O2 a finales de año.

"La respuesta es no. Con 350 millones de clientes somos una de las diez mayores compañías de telecomunicaciones del mundo y esto nos da acceso a una plataforma que nos permite ver qué está ocurriendo", aseguró en una entrevista a Financial Times respecto a la posibilidad de que Telefónica lleve a cabo grandes adquisiciones. Respecto a las especulaciones que apuntaban a una unión de O2 con los negocios de banda ancha de Sky o Virgin Media dijo: "Estamos viendo a algunos de estos actores incluso menos activos en el negocio móvil. Por ello, no vemos ninguna tendencia ahora mismo que nos fuerce a considerar alternativas en Reino Unido".