Andalucía acogerá la asamblea de las regiones turísticas europeas

Andalucía será la anfitriona de la próxima reunión anual de la Asamblea General 2017 de la red Necstour (Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism), una reunión en la que numerosas entidades e instituciones regionales europeas abordarán iniciativas y estrategias de futuro en el sector, según anunció ayer el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández.

El consejero presidió en Sevilla la reunión de la Mesa del Turismo y trasladó a los agentes del sector la importancia de albergar esta asamblea de Necstour, ya que es el órgano de decisión más importante de esta red de regiones europeas, donde votan las políticas y prioridades, además de que en ella participan todos los miembros de la organización, entre ellos, Andalucía, que forma parte del comité ejecutivo.

Francisco Javier Fernández señaló que la cita será en Sevilla entre el 30 y el 31 de marzo y se celebrará, por un lado, la propia asamblea y, por otro lado, una conferencia temática sobre sostenibilidad, que es el tema elegido en 2017 por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Además, avanzó que los detalles sobre el plan de acción, el programa y los ponentes se concretarán en la próxima edición de Fitur.

En el ámbito comunitario, la red Necstour propone un fortalecimiento de la política turística de cara al marco financiero posterior a 2020 y la complementariedad de programas de la Unión Europea. También apuesta por una estrategia de crecimiento y de creación de empleo a largo plazo con un plan de implementación escalonada de indicadores del impacto positivo -directo e indirecto- generado por el turismo.

Asimismo, esta red de regiones tiene entre sus objetivos promover el intercambio de experiencias y el diseño de programas conjuntos para impulsar el desarrollo sostenible, la creación de sinergias entre distintos territorios y la aplicación de buenas prácticas en el sector, unos objetivos que cuentan con el respaldo de Andalucía porque desde el Gobierno autonómico se comparte su visión política.

El compromiso de la Junta con estos principios se plasma en el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. Esta iniciativa define el marco estratégico para consolidar el sector como motor de crecimiento y de generación de empleo de calidad a nivel regional, y cuenta con un presupuesto de 420 millones de euros para sus cinco años de vigencia.