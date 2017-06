Andalucía defiende en la ONU su contribución al turismo sostenible

Andalucía ha defendido su contribución al desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible, a través de herramientas como el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020 y de la implantación de un sistema de medición específico en la materia, durante la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas (ONU) que comenzó el 5 de junio y concluyó ayer en la ciudad de Nueva York.

La Conferencia de los Océanos, la primera de la ONU sobre este asunto, tiene como objetivo el diseño de estrategias que eviten el deterioro de los recursos marinos. Para ello, esta cita promoverá soluciones concretas para avanzar en el objetivo 14 sobre la conservación y el uso sostenibles de mares y océanos, incluido en la Agenda 2030, adoptada por los 193 estados miembros de la organización en 2015.

En este encuentro, que consta de ocho sesiones plenarias y siete diálogos, y ha incluido un acto especial para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, la comunidad andaluza ha estado representada por la secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, quien participó en el panel titulado EU Tourism Committed to Blue Growth, en el que se analiza la estrategia europea sobre el crecimiento azul.

Durante su intervención, Ibáñez presentó la contribución de Andalucía a los objetivos de las Naciones Unidas en esta materia, con la existencia de un modelo integrado de gestión como el recogido en el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y la implantación de un sistema de seguimiento, evaluación y reorientación de las actuaciones contempladas en el mismo.

En este sentido, explicó que el Sistema de Indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible para Andalucía está formado por 348 marcadores, agrupados en siete áreas (gobernanza, territorio, vulnerabilidad, rentabilidad, diversidad, calidad e innovación) y 40 temas clave, que, a su juicio, componen el concepto integral de sostenibilidad, contemplada desde el prisma de la demanda, oferta, administración y población local.

Ibáñez puso en valor el hecho de que Andalucía fue la sede, el pasado 31 de marzo en Sevilla, del evento conjunto entre la red de regiones europeas NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), que definió la contribución de los destinos inteligentes para el planeta y las personas.