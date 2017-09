Andalucía busca posicionar sus puertos en la feria de cruceros Seatrade Europe

Royal Caribbean se fija en el puerto de Málaga

La naviera Royal Caribbean, una de las más importantes a nivel mundial y la que posee la flota más moderna del mercado, visitará el puerto de Málaga para valorarlo como base estable de sus cruceros, por lo que el trabajo continuo en la promoción de la Costa del Sol como destino estratégico en el turismo de cruceros va adquiriendo sus frutos. Asimismo, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, se mostró confiado recientemente "en el potencial de nuestro puerto como base estable para los cruceros de Royal Caribbean". Precisamente, ya son varias las ocasiones en las que cruceros de esta compañía han parado en las aguas de Málaga. La primera de ellas se dio en 2009, cuando el Navigator of the Seas efectuó escalas regulares con inicio y fin en el puerto de Málaga. El éxito de la apuesta seguramente fue decisivo para que durante los años 2010 y 2013 nada menos que el Adventure of the Seas, con una capacidad de 3.838 pasajeros y 1.185 miembros de tripulación hiciese base en el recinto portuario de la capital de la Costa del Sol. La acogida de cruceros es una de las grandes apuestas que se están llevando a cabo por parte de Turismo Costa del Sol en su línea por abrir nuevos modelos turísticos para el destino.