Apuntes sobre un mundo en transformación

Globalización es un término poco afortunado, en mi opinión, y que nos desenfoca a la hora de comprender qué va sucediendo y qué puede suceder en el mundo. Tendemos a ver como globalización, entiéndase uniformidad, la simple presencia de tiendas franquiciadas en las calles principales de cada ciudad; que se nos ofrezcan en la carta del restaurante opciones que antes parecían exóticas; que en las proximidades de la vivienda haya un establecimiento abierto a todas horas y regentado por foráneos, que lo mismo vende unos alicates baratos que una lata de cerveza -esta no tan barata-. Y llamamos globalización a la presencia de productos fabricados en países que creíamos lejanos, cosa que no nos preocupaba demasiado hasta la emergencia de China como gran economía mundial. A distancia y durante mucho tiempo, no nos engañemos, de la gran economía norteamericana.

La temen quienes se sentían cómodos en una situación de preeminencia, o eso creían y creíamos, en nuestra cómoda situación de países industriales avanzados, mientras buena parte del mundo, de la humanidad, estaba en esa situación clasificada "en vías de desarrollo". Se veía con cierta displicencia el progreso industrial de algunos países, displicencia que conllevaba el "así ya se puede": bajos costes laborales y menores costes de cumplimiento regulatorio (ambiental y otros).

Se sentían también cómodos aquellos que entre nosotros clamaban por un "nuevo orden mundial". Un mantra que hemos oído durante mucho tiempo, alimentado cuando era necesario por aquello de la "relación real de intercambio", tan del gusto de los estructuralistas latinoamericanos. Por sintetizar a estos y aprovechando que se me lee en sábado, diré que su pensamiento se reduce a que la culpa de mis males está en el exterior y no en nosotros mismos. Tenía que ver esa relación, que nunca ha dejado de ser falaz, con la diferencia de precios de los bienes manufacturados, propios de los países desarrollados, y los bienes debidos a la explotación de recursos naturales, bien mineros o bien agrícolas. La realidad, como sabe el lector, es que por el mismo euro nos dan ahora mucha más "cantidad de ordenador" y que el precio de las bananas sigue siendo el mismo que cuando la compañía bananera de Macondo, la de la hojarasca.

Comprendo que a mi generación, mucho más cercana al retiro que al meritoriaje y que no ha padecido guerra, parezca bastarle con un cambio en el mundo a lo largo de nuestra vida: la desaparición de la pugna entre el mundo libre -ponga el lector los matices que desee- y el mundo socialista -añada también sus propios matices-. A mediados de los años noventa parecía percibirse que sólo habría una forma de conducirse en el mundo, por más que quedasen algunos reductos pintorescos como Cuba y Corea del Norte, principalmente, y algunos partidos añorantes de una revolución que este año cumple un siglo. Sorprende, escribo entre paréntesis, que algunos entre nosotros, sin salir de España, presten más atención a textos ilusionantes que a la realidad decepcionante de la aplicación práctica de aquello en lo que dicen inspirarse. En su descargo, probablemente no los hayan comprendido, en el caso de que los hayan leído. Que no es un esfuerzo intelectual menor, sobre todo en un tiempo en el que el pensamiento y el razonamiento ha sido reemplazado por breves mensajes de infantil colegiala (o de colegial, en su caso).

El mundo es plano, se titula un conocido libro de Thomas L. Friedman que ha tenido gran éxito. Sobre Ganadores y perdedores en la globalización escribe el Nobel Joseph Stiglitz, con interés en los segundos. El lector de ambos tenderá a formarse la imagen de un mundo sin fronteras, dominado por los intercambios comerciales y por la extraordinaria movilidad de los capitales financieros. Asustados, por una parte, y con sentimiento de culpa, unos, y de perjuicio, otros quedaremos tras la lectura. Quizá de poco valga escuchar a Pankaj Ghemawat, quien nos hace ver que la globalización es, a efectos prácticos, bastante más aparente que real. Intercambios comerciales internacionales incluidos.

Cosa diferente es que algunas buenas soluciones para producir desarrollo económico hayan sido adoptadas en todo el mundo. No es que lo estén siendo, sino que ya lo han sido y en un plazo brevísimo de tiempo. Y entre estas soluciones la principal, la central, es la libertad de iniciativa, la libertad de acción empresarial. La capacidad que tienen muchas personas para identificar oportunidades económicas y conseguir allegar recursos para hacerlas realidad. Esto lo saben en Vietnam, que sigue siendo un país comunista, y lo saben en China, que sigue siendo comunista. Pero no en el sentido malinterpretado de distribución de lo existente y organización empresarial pública desde una oficina central de planificación. Al contrario, y sobre todo China, ha identificado cómo poner en funcionamiento la energía creativa, la acción empresarial, al servicio del desarrollo material de la población.

Sin esta energía, sin los incentivos que la acompañan, de poco le había servido a China incorporarse en 2001 a la Organización Mundial de Comercio. De poco le habría servido mantener las casi 900.000 empresas públicas que había entonces si no hubieran orientado hacia el exterior las más significadas de entre ellas. Pero su etapa de fabricante barato está terminando y son muy conscientes de que los salarios necesarios para alcanzar su objetivo de igualar la renta per cápita al promedio mundial pasan por hacer más productivas sus empresas -una a una lo son menos que las occidentales, en un gran número de casos- y avanzar hacia producciones de mayor valor añadido -no hay automóviles chinos en nuestras carreteras, pero los habrá en pocos años.

Lo más notable de China, un país autoritario pero no una dictadura, es que ha construido un camino claro desde Deng Xiaoping y modulado por sus sucesores al frente del partido, hasta llegar al actual premier Xi Jinping, el adalid de la libertad de comercio internacional, y que es capaz de alinear la acción del Estado, orientada por el Partido, con la acción de las personas individuales. Nosotros, en Europa y en gran medida en España, queremos buscar las soluciones en un Estado que parece que, para mantenerse a sí mismo, necesita limitar cada vez más la acción, los deseos, los motivos de las personas individuales. Tal parece que la función principal de los europeos fuese pagar impuestos y, para ello, inevitablemente tenemos que trabajar. No tengo claro si los comunistas estamos siendo nosotros, bajo la coartada del reconocimiento de la propiedad privada, derecho que también existe en la constitución de China desde finales de los ochenta.