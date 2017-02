Arancha Manzanares: "El emprendimiento es un infierno si no quieres dedicarte a ello"

El de Ayesa es un ejemplo claro de creación de algo grande desde la nada. José Luis Manzanares, su fundador, creó hace 50 años una ingeniería cuando en Andalucía eso apenas si existía y hoy Ayesa emplea a 400 personas, factura 200 millones, se ha diversificado hacia la consultoría, la aeronáutica o las instalaciones TIC y está presente en 15 países.

La lección magistral de la entrega de premios del XIV Concurso de Emprendedores Universitarios Joly-EOI-IDEA corrió a cargo de su hija, Arancha Manzanares, que comenzó con una lección de humildad, al reconocer que ella no ha sido emprendedora, sino que ha trabajado para hacer crecer la empresa que creó su padre. Aun así, a partir de su propia experiencia de empresaria quiso transmitir una idea al auditorio: emprender es un camino duro, mucho, y tiene muchos obstáculos.

Para ser emprendedor debe irte la vida en lo que haces y ser resistente al desánimo"

"En mis tiempos mis compañeros no teníamos ni la más mínima intención de montar nada, nuestro sueño era trabajar en Sevillana, Emasesa o la Junta -afirmó la responsable ejecutiva de Ayesa-; hoy es al revés, todo el mundo quiere emprender. Ven a Steve Jobs, el éxito de Facebook, y todos creen que se harán ricos en un minuto y que a los 30 años vivirán como curas. Tienen las expectativas muy altas y están un poco engañados".

Y a partir de ahí comenzó a relatar la hercúlea labor del emprendedor, que va mucho más allá de la idea ("la idea es lo de menos, lo importante es quién tiene la idea", dijo). Puso el ejemplo de una empresa imaginaria creada por su hija, Zapatos Mariloli, y a partir de ahí relató los pasos: elaborar un business plan; buscar socios ("el que es un psicópata como amigo lo es como socio; debe ser gente seria, trabajadora y sólida, no puedes ir con los amigos de fin de semana"); poner un nombre y escriturar la firma ("hay que tener mucho cuidado, si no lo haces bien puedes ser objeto de demanda"); buscar el dinero ("cuidado, porque puedes dejar sin casa a tu abuela"); el diseño del producto; la venta ("hay que manejar muy bien el marketing y eso no lo hace cualquiera"), la logística, la facturación, los recursos humanos, la administración... "Y cada punto es fundamental, tanto que si no se hace bien puedes ir a la cárcel o te arriesgas a una demanda por no ser buen proveedor de los clientes".

Manzanares alertó a los estudiantes presentes de que emprender "no es tan fácil". Es más: "Es un infierno si no quieres dedicarte a eso". "Está de moda la conciliación y dedicar tiempo a la familia, pero si emprendes no vas a tener vida ninguna; hay que estar al pie del cañón", afirmó, para añadir a continuación que para afrontar esta apasionante aventura hay que tener "resistencia al desánimo, creer en el producto y que te vaya la vida en ello".

La vicepresidenta ejecutiva de Ayesa recomendó a los estudiantes que, antes de emprender, trabajen al menos dos años en una empresa privada para adquirir conocimientos y para "saber lo que es trabajar". Tuvo, al final, una mención especial para las mujeres, a las que advirtió que el emprendimiento les costará "el doble de trabajo", porque con la maternidad se sentirán "malas madres y culpables". "Aun así, hacedlo, emprended y luchad", proclamó finalmente.