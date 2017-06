BBVA alerta de que hay escasez de científicosde datos

Elena Alfaro, directora de BBVA Data & Open Innovation, disertó en el curso de la APIE sobre el big data; es decir, sobre cómo tomar las decisiones sobre la base del procesamiento de millones de datos. Así, se refirió a cómo las grandes tecnológicas y plataformas de entretenimiento -Google, Facebook, Amazon, Spotify, Netflix- han introducido motores de recomendación basados en la inteligencia artificial y han obtenido su fuerza gracias a su enorme base de clientes.

¿Cómo entra un banco ahí? BBVA, dijo, no puede competir en información, porque sus 70 millones de clientes son pocos comparados con los 1.000 de Facebook. Pero sí está explorando la vía de analizar los datos de compras físicas. "La diferencia entre el like y la compra con tarjeta es la misma que la de la intención de voto y el voto real", afirmó para explicar que tiene toda la lógica del mundo ese afán de las tecnológicas por crear medios de pago. "El día que Facebook tenga los datos de consumo será el amo del mundo". En BBVA se dan pasos para explorar el big data. La spin off que dirige, BBVA Data & Analitics, cuenta con 50 profesionales, que responden a un perfil muy difícil de encontrar, el de científico de datos. "Aglutinan conocimientos de matemáticas, estadística aplicada y programación. Son muy difíciles de encontrar y cuando los encuentras es complicado reternerlos".