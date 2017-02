El Banco de España defiende que la salida a Bolsa de Bankia fue legal

El Banco de España considera que el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia "se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general", al tiempo que mostró "plena confianza" en los directivos investigados por la Audiencia Nacional por la creación y posterior salida a Bolsa de la entidad.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España se reunió ayer y aceptó las renuncias presentadas el pasado lunes por Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, a los que afecta la investigación de la Audiencia, y les agradeció los servicios prestados.

Hasta su dimisión, Mariano Herrera ocupaba el cargo de director general de Supervisión en el Banco de España, Pedro Comín Rodríguez, el de director general adjunto de Supervisión, y Pedro González González, el de director del Departamento de Inspección IV.

"La Comisión Ejecutiva ha acordado, por unanimidad, manifestar su plena confianza en todos los responsables del Banco de España a los que afecta" el acuerdo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, señala el supervisor.

La institución que preside Luis María Linde confía "plenamente" en que las actuaciones que lleve a cabo el tribunal permitan aclarar "cuantas dudas existan sobre la actuación del Banco de España en el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia".

Además de a los tres directivos de la institución que presentaron ayer su dimisión, la Sala pidió que también se cite como investigados al ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al ex vicepresidente de la institución Fernando Restoy, entre otros.