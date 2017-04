El Banco de España eleva al 2,8% su previsión de crecimiento en 2017

No obstante, aseguró que tiene la sensación de que por el lado de los ingresos no hay "sorpresas" ni novedades legislativas y que lo importante será conocer el detalle por el lado del gasto.

Hernández de Cos afirmó que no está en condiciones de decir si los presupuestos generales del Estado de 2017 llevarán a una revisión al alza o la baja de la previsión de déficit de la entidad.

El Banco de España prevé que el déficit público se sitúe en el 3,3% del PIB en 2017, lo que supondría una desviación de dos décimas respecto al objetivo comprometido con Bruselas en el 3,1% del PIB, si bien la entidad matiza que esta previsión no recoge el proyecto de presupuestos de este año.

El Gobierno ve "una velocidad de crucero de crecimiento al 3%"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que la economía española ha cogido "una velocidad de crucero de crecimiento al 3%", pero señaló que no se debe ser "complaciente" y advirtió del riesgo de cometer "errores". Desde Pamplona (Navarra), afirmó que se debe seguir la senda de reducción del déficit público y rechazó que se "revierta" la reforma laboral. "Se puede completar, pero echarla para atrás sería muy negativo desde el punto de vista de la percepción de los inversores y de la dinámica del mercado laboral", dijo, coincidiendo con la revisión al alza del PIB hecha por el Banco de España. El ministro predijo un "futuro" mucho mejor que el que se veía hace cinco años y explicó que la situación de España se explica por tres factores: "La economía es competitiva; se han recuperado los flujos de financiación, que tiene mucho ver con la reestructuración del sector financiero; y nos hemos salido del foco de atención política". De Guindos también destacó que "España no genera dudas desde el punto de vista de la incertidumbre política y eso se ha visto en todos los indicadores de percepción y confianza de la economía española". No obstante, el ministro reconoció que la situación política ha variado mucho, al pasar de un escenario de mayoría absoluta a un escenario de fragmentación parlamentaria.