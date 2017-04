El Banco de España alerta de la necesidad de reducir deuda y déficit

El Banco de España alertó ayer de que el ajuste pendiente para reducir el déficit público es "todavía significativo" a pesar de la previsión del contexto de elevado ritmo de la economía y señaló la necesidad de diseñar una corrección del déficit de forma detallada y creíble más allá de 2017.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que comparecía en la Comisión de Presupuestos del Congreso, afirmó que la reducción del desequilibrio fiscal es importante tanto para moderar los costes financieros futuros asociados a la deuda pública, que se mantiene "en niveles muy elevados", como para reducir la vulnerabilidad de la economía ante eventuales endurecimientos de las condiciones financieras.

Por ello, dijo que, "sin olvidar la necesidad de recuperar márgenes de maniobra de la política fiscal" ante posibles escenarios adversos de crecimiento del PIB, es "crucial" adoptar una perspectiva temporal que fuera más allá del ejercicio presupuestario anual, "con un diseño detallado y creíble de corrección de déficit público orientado a reducir gradualmente el endeudamiento público".

Al respecto, indicó que la actualización del programa de Estabilidad que se remitirá a Bruselas este mes es una oportunidad para definir este plan, que encaje los planes de los presupuestos de todas las administraciones según la evolución macroeconómica y de las finanzas en el medio plazo.

El gobernador del Banco de España recordó que, a pesar de la estabilización de la deuda pública, la ratio se mantiene cerca del 100% del PIB, más de 60 puntos por encima de su nivel previo a la crisis. Consideró que la mejora del déficit en 2017, que el Gobierno estima en el 3,1% del PIB, obedecerá principalmente al buen comportamiento de la situación cíclica y a la reducción de los tipos de interés de la deuda. "En este sentido, el esfuerzo presupuestario requerido para avanzar en el proceso de consolidación fiscal, medido por la variación del saldo estructural, será muy reducido", dijo.

Linde afirmó que, "lógicamente", eventuales desviaciones a la baja del PIB o de la inflación, o un encarecimiento de los costes de financiación, "harían más exigente el proceso de consolidación fiscal". El Banco de España mantiene que el PIB crecerá el 2,8% en 2017 y puntualiza que la economía creció el 0,7% en el cuarto trimestre de 2016 y que el ritmo de expansión en los primeros meses de este año podría haber sido algo superior.

En otro orden, Linde se mostró en contra de extender la protección de la que gozan los contratos indefinidos a todos los contratos y dijo que esto es una solución "simplista" para resolver el problema de la dualidad del mercado de trabajo.

El gobernador del Banco de España señaló que el mercado laboral tiene un problema de dualidad que "no favorece la productividad" y que no es fácil de resolver, pero que hay que abordar. Sin embargo, dejó claro que "lo que no parece realista es extender la protección de los contratos indefinidos a todos los contratos" ya que no haría el mercado más eficiente e impactaría en el coste. "No es una solución realista, ni en cuanto al coste ni para hacer un mercado de trabajo eficiente", dijo, aunque precisó que "algo hay que hacer".

Con respecto a la necesidad o no de subir los salarios, afirmó que una respuesta general a esta pregunta no tiene sentido porque hay que discriminar entre empresas, ya que algunas pueden tener justificado un alza de sueldos y otras no. "Lo peor que puede hacerse es colocar a una empresa en situación de pérdidas una subida de salarios porque es acelerar la destrucción de empleo", aseveró.