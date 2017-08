Báñez insta a las autonomías a delegar en el SEPE el plan Prepara

El Gobierno mandó ayer a las Comunidades Autónomas la documentación para que encomienden al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión del programa Prepara y poder, así, prorrogarlo de forma extraordinaria -venció oficialmente el pasado 15 de agosto- mientras se revisan los programas de ayudas a parados para unificarlos.

El 14 de agosto, Empleo, tras reunirse con los agentes sociales, ya anunció que se convocaría a las Comunidades Autónomas para consensuar un mecanismo "extraordinario y temporal".

"Es la única opción viable", insistió ayer Báñez, que confía en lograr el consenso de las CCAA desde un "diálogo leal" en una conferencia sectorial que se celebrará "lo antes posible".

Báñez anunció que trabaja con los agentes sociales para rediseñar los distintos instrumentos de protección para parados de larga duración existentes (Prepara, PAE y RAI). "Queremos fundir los programas en uno", señaló la ministra. El objetivo es "revisar" todos los planes de ayuda de parados para darles coherencia, adecuarlos al marco competencial y a la doctrina del Constitucional, y mejorar la eficacia de la cobertura existente.

El plan Prepara quedó extinguido el pasado 15 de agosto, una vez que bajó el nivel de paro del 18%, condición que permitía su prorroga automática, y tras conocerse una sentencia del Constitucional que estimaba parcialmente un recurso del País Vasco y consideraba que la gestión de estas ayudas corresponde a las autonomías.

Ayer, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran pidió que se contemple "la compatibilidad de las ayudas" del Plan Prepara con las que el Gobierno vasco asume a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que va desde los 682 euros hasta los 1.047 euros mensuales. "Tenemos voluntad de permitir la viabilidad del programa por razones humanitarias y de solidaridad, ofrecemos colaboración", aseguró.

Por parte de los sindicatos, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, afirmó que Bañez no ha "asumido responsabilidades sobre la situación del Plan Prepara" y puso de relieve que el proceso de consulta que quiere llevar a cabo el Ministerio supondrá demorar la prorroga el mismo. UGT señaló, a través de su secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, que no hay alternativa a la prorroga del plan Prepara, ya que no es "coherente dejar al descubierto a más de la mitad de los trabajadores que están sin recursos".

El plan Prepara, creado en febrero de 2011, contempla ayudas de hasta 450 euros durante seis meses para parados con cargas familiares y que han agotado las prestaciones por desempleo.

Desde su puesta en marcha, con doce prorrogas, casi un millón de parados (952.000) han sido beneficiarios de este programa. La nueva ampliación sería de seis meses más, hasta el 15 de febrero. Junto a este plan, están en vigor el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI) para desempleados de larga duración que han agotado el paro.