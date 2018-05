Báñez: "La recuperación será completa con los 20 millones de trabajadores"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, resaltó ayer "el compromiso" de la sociedad y del Gobierno de Mariano Rajoy para seguir "en la buena dirección" que ha llevado a España a la "recuperación social".

No obstante, apuntó que "la recuperación no será completa" hasta que no se alcancen los 20 millones de personas trabajando el próximo año 2019, por lo que ha llamado a "seguir sumando voluntades" para conseguir ese propósito.

En su intervención durante la presentación de la marca de garantía de Valverde del Camino (Huelva), Báñez remarcado que "gracias al compromiso de empresarios, de trabajadores y de administraciones públicas España vive una recuperación social". "Hoy España sigue liderando el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en Europa", agregó, incidiendo en "quién lo diría en el año 2011" debido a la crisis económica.

La ministra subrayó que "ello es fruto del esfuerzo de la sociedad española y del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy".