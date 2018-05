Bankia busca crecer en Andalucía occidental, especialmente para captar empresas

Bankia apuesta por Andalucía. Por toda Andalucía. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, confirmó en un encuentro con periodistas celebrado en Granada ayer, que la entidad quiere crecer en la comunidad autónoma, un mercado importante por ser, dijo el banquero, la primera comunidad en población y la segunda en exportaciones.

“Queremos irradiar este crecimiento desde Granada al resto de Andalucía” declaró Goirigolzarri, quien resaltó las raíces históricas que la entidad ya integrada con Banca Mare Nostrum tiene ahora en la región tras estar formado por la estructura de diez antiguas cajas de ahorro. “Granada y Jaén” aportan ahora “una cuota importante” a Bankia, lo que considera una ventaja para acometer ese crecimiento.

Pero el objetivo de estar “muy cerca de la sociedad granadina e incrementar los niveles de satisfacción” de sus clientes, según dijo, no se quedará en las provincias orientales andaluzas: quieren crecer en las occidentales. En éstas, el ajuste aplicado tras la nacionalización de Bankia supuso el cierre de muchas oficinas y de cuota de mercado.

Goirigolzarri fue claro al respecto: “Nosotros tenemos la idea de un desarrollo en Andalucía occidental, pero no relaciono estos planes con los de apertura de oficinas”. Como recordó el presidente de Bankia, el bancario es cada vez más un “mundo digital” y no cree por ello que sea adecuado “apostar por una expansión física, porque la rentabilización de una oficinas nuevas con los tipos que tenemos es muy difícil, sino imposible”, explicó Goirigolzarri, quien no obstante matizó que “e.so no significa que no vayamos abrir algunas”.

El presidente de Bankia expresó nítidamente que la entidad puede “crecer en Andalucía Occidental” y señaló específicamente el “mundo de la empresa, de la pyme,” como segmento en el que el banco quiere centrar sus esfuerzos. Para ese objetivo, Goirigolzarri opina que el banco “no necesita tanta capilaridad” si usa bien la capacidad de gestión y comercial que ya tienen “en todos los lugares”. Crecer en el mundo de la empresa “es el objetivo primordial en esa zona de Andalucía”, enfatizó Goirigolzarri.

La reciente integración con BMN estuvo muy presente en su paso del banquero por Granada, además de ratificar lo que ya había avanzado en público, respecto a que la integración de sistemas es ya total, Goirigolzarri se refirió precisamente a la gran capacidad de crecimiento que aportan los mercados en los que operaba Mare Nostrum, entre ellos, como ha quedado visto, Andalucía.

En ese contexto de búsqueda de crecimiento, Goirigolzarri explicó que había celebrado una reunión con todos los directores de oficinas de Bankia en Andalucía y destacó que detectó “un ambientazo” entre las más de 300 personas asistentes. “Es algo que en Bankia hacemos todos los años”, dijo el presidente del banco, que resaltó que en esta ocasión se incorporaban los directores procedentes de BMN.

Bankia se basa en tres motores de crecimiento, según explicó su presidente, el primero su propio posicionamiento a través de un plan estratégico a tres años que ha prometido al mercado decidir su rentabilidad a dividendos extraordinarios de hasta 2.500 millones de euros. El segundo, que en diciembre terminaron las limitaciones impuestas tras el rescate y que le “permiten competir con normalidad” como cualquier otra entidad del sistema financiero. Y el tercero, la propia integración con BMN.

Respecto a las consecuencias para la plantilla por la integración, Goirigolzarri insistió en que la entidad no va a decretar salidas forzosas en el ERE, que recordó obtuvo el respaldo del 90% de la representación de los trabajadores. Y si al final del proceso de bajas voluntarias hay descuadre respecto a los planes de reducción, el presidente de Bankia enfatizo que ofrecerán movilidad a los trabajadores.

Todo el proceso de fusión ha generado estrés, según reconoció, pero Goirigolzarri cree que ha sido para estar mejor. En ese sentido, descarta que en los planes del banco esté iniciar operaciones corporativas mediante la compra de otras entidades. Aunque el presidente del banco reconoció que como entidad que cotiza en el mercado no están exentos de que haya una operación corporativa por iniciativa de otro.

Respecto a la futura venta de los paquetes de acciones que aún están en manos públicas, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Goirigolzarri afirmó que no tiene por qué alterar el plan estratégico del banco, siempre que no medie una operación corporativa. “Si no hay una corporación corporativa, el hecho de que el FROB tenga más o menos capital no influye, porque nosotros tenemos la encomienda de hacer una gestión profesional e independiente de la política en Bankia y en seis años que cumplí ayer en mi puesto de presidente nunca ha habido injerencias políticas y lo pongo en valor desde el punto de vista del FROB”, afirmó.