Bankia elige la tecnología andaluza de Paythunder para el pago por móvil

Bankia es el primer banco de España que apuesta por una tecnología basada en ultrasonidos para efectuar pagos con el móvil y ayudar a los comercios a vender más. Para ello, ha lanzado un proyecto junto a la joven fintech cordobesa Paythunder, dueña de la patente de aquel sistema que aporta dos ventajas fundamentales: funciona con todo tipo de terminales y sistemas operativos -Android, IOS (Iphone)…- sin necesidad de integrar ningún hardware, simplemente descargando una aplicación; y permite a los establecimientos crear ofertas geolocalizadas para poder comercializar productos y servicios durante todo el día. El único requisito es que los dispositivos que se usen tengan altavoz y micrófono, con lo que se solventan las limitaciones de la tecnología NFC, que sólo está presente en smartphones de alta gama.

BeBankia es el nombre con el que la entidad financiera ha bautizado a la aplicación diseñada por Paythunder. Con ella, pretenden ayudar al comercio de la calle a crear un escaparate virtual en el que ubicar sus descuentos y promociones, un nuevo canal de márketing que se suma a la tienda física. "Más allá de ser una app de pago, es una app de venta, ya que además de facilitar el abono de las compras a través del móvil, permite enviar al consumidor ofertas de los establecimientos más cercanos a través de la tecnología de geoposicionamiento", explica Francisco Javier Gómez, cofundador de la fintech cordobesa. Mediante la aplicación, los comercios pueden crear una promoción en menos de un minuto y, una vez validada por la plataforma, controlar cuántos potenciales clientes la han visto, cuántos han clicado y cuántos han comprado. "Genera un mercado de e-commerce dentro de la tienda, uniendo el mundo off y on line", subraya.

BeBankia es diferente por muchas cosas, pero algunas de las más llamativas son que permite pagar con tarjetas de cualquier banco (no sólo de Bankia), que es totalmente gratuita, que la pueden usar comercios que no tengan cuenta en Bankia, o que permite el pago en efectivo… Otras de sus funcionalidades son la posibilidad de realizar la compra del producto o servicio a distancia y las 24 horas del día, con lo que los clientes no se ven obligados a ceñirse al horario comercial. "Se trata de una apuesta por la globalidad que, en un sector caracterizado por el proteccionismo y la tradición, nos lleva a pensar que Bankia está innovando de una manera muy valiente e inteligente", asegura Gómez.

De momento, la iniciativa está operativa en algunos barrios de Madrid, donde ya se han adherido 200 establecimientos desde su lanzamiento en octubre. Una vez superada esta fase piloto, la idea es llevar el proyecto a nivel nacional. Eso será a partir del mes de abril. "Esta app será un éxito, ya que ha logrado en menos de tres meses más comercios asociados que otras soluciones de pago móvil de grandes compañías que han invertido más de 200 millones de euros en dos años", presume Gómez. Bankia ha logrado captar ese volumen de comercios con una veintena de oficinas de tres zonas de Madrid: los barrios de Centro, Bravo Murillo, Goya y Salamanca, por lo que las expectativas son altísimas si se tiene en cuenta que la red de la entidad en España supera las 1.800 sucursales.

Gómez asegura que trabajar con la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri en esta iniciativa está siendo una experiencia estimulante. "La banca innova poco, pero Bankia sí lo hace, y lo hace bien; más que un banco parece Google o Apple", sentencia. "Tiene claro qué quiere hacer y cada proyecto que toca lo saca al mercado; cree en la innovación de verdad y apuesta por ella", enfatiza.

La empresa tecnológica Paythunder nació en Córdoba en 2014 y ha creado una tecnología de pago por móvil basada en ultrasonidos. En dos años ha invertido en su desarrollo en torno a 600.000 euros. Actualmente, la firma cuenta con una plantilla de 14 personas y sus planes pasan por incorporar a entre siete y diez profesionales más en los próximos años. Su facturación en 2015 fue de 30.000 euros y el año pasado dio el salto hasta los 300.000. La meta que se plantea ahora para 2017 es repetir la hazaña y multiplicar de nuevo por diez los ingresos, hasta alcanzar los tres millones de euros.