El BdE hizo más que otros supervisores contra la crisis, afirma un subdirector

El ex subgobernador del Banco de España, José María Viñals, afirmó ayer que la institución "hizo más que otros supervisores" para intentar hacer frente a la crisis financiera. En concreto, se refirió a la política de "desalentar las innovaciones financieras más arriesgadas", como los vehículos estructurados, y también la introducción de las provisiones anticíclicas. Según explicó quien fuera número dos del Banco de España entre julio de 2006 y abril de 2009 durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, en aquellos momentos era "impensable" que la crisis financiera tuviera un alcance y una duración como los que más tarde se observaron. Para el ex subgobernador del Banco de España, a pesar de que "numerosos observadores", no solamente de la institución, detectaron y alertaron sobre los desequilibrios económicos del país, la "opinión prevaleciente" era que tenderían a corregirse, una opinión que más tarde "se reveló como muy equivocada".

Para él, los dos errores esenciales de previsión en el ámbito macroeconómico en los primeros años en los que se gestó la crisis fueron la incapacidad "no solo del Banco de España, sino de otros observadores" para prever la recesión y la expectativa de que los desequilibrios desarrollados en la época de bonanza "se irían corrigieron paulatinamente".

En cuanto al sector bancario, el ex subgobernador del Banco de España defendió que no puede decirse que fuera el origen de la crisis, ya que se hallaba en una "buena situación de partida" en 2006 en cuanto a rentabilidad, solvencia y provisiones acumuladas.