Los extranjeros en el mercado de vivienda

La compra por extranjeros supone aproximadamente el 17% del total de operaciones con viviendas en España, y un porcentaje similar en Andalucía, que es una cifra apreciable. Son unas 16.000 viviendas en Andalucía en 2017, y previsiblemente otras 18.000 en 2018, sobre un total de 89.000 y 103.000 transacciones, respectivamente para estos dos años.

La consideración de residente la da la permanencia por más de 183 días al año en España, y aunque puede parecer que en la compra de una vivienda lo más relevante no es que se realice por un extranjero o un español, sino por un residente o no en España, hay matices en relación a la divisa en su caso, la fuente de financiación, el motivo de la compra, y la perspectiva a largo plazo de permanencia en el país, y sobre todo la localización de las compraventas, que puede hacer interesante distinguir a los extranjeros de los nacionales.

En los años de crisis los extranjeros han mantenido una cierta demanda de vivienda, que ha contribuido al mantenimiento de la actividad. Los compradores más destacados han sido los británicos, seguidos a alguna distancia de franceses y alemanes.

En la tabla hemos recogido información desagregada que nos indica aspectos de interés. Uno de ellos es que la relación entre las compras por residentes y no residentes cambia en estos años. En 2006, del total de 18.806 operaciones en Andalucía, 12.477 eran de extranjeros residentes y 6.329 de no residentes; sin embargo, estos últimos, que representaban casi la tercera parte del total, se reducen muy significativamente en los años siguientes, no sólo en cantidad sino en proporción. En 2017, de las 15.980 viviendas vendidas a extranjeros, sólo 1.503, esto es, el 10% aproximadamente fueron a no residentes, frente al casi 35% de hace doce años. Habría que pensar por qué mientras se mantienen relativamente las compras por extranjeros residentes -que desde 2015 superan ya a las de 2006-, caen tanto las de extranjeros no residentes.

Otra cuestión destacable es la concentración de las compras en dos provincias, Málaga y Almería. Es algo que incluso se incrementa en el tiempo; en 2006, sumando estas dos provincias se llegaba al 70% de las viviendas que se vendían en Andalucía a extranjeros; y en 2017, era el 80%, cifra que se mantendrá probablemente en 2018. Málaga sola representa actualmente el 12% de las viviendas que se venden a extranjeros en toda España.

Como conclusión podemos decir que el mercado de ventas de viviendas a extranjeros es relevante en Andalucía, y tras la caída de los años primeros de la crisis se recupera y mantiene en cifras relativamente estables. Es por tanto un mercado interesante a seguir en los hábitos y motivaciones de compra de los extranjeros, tanto residentes como no residentes; sobre estos últimos llama la atención su fuerte caída, y que no se recupere igual que ha ocurrido con los extranjeros residentes. Por último, la concentración en dos provincias supone, por una parte un fenómeno claro de localización de preferencias, pero también abre la posibilidad de abrir otras zonas a este tipo de compras de vivienda, a medida que las comunicaciones espaciales mejoran y se ofrecen precios atractivos.