Botín reafirma el compromiso del Santander con el Reino Unido a pesar del 'Brexit'

Representantes de algunas de las mayores entidades financieras del mundo -Santander, UBS o Bank of America-, expresaron ayer en el Foro Económico Mundial de Davos sus temores ante las consecuencias del Brexit y ante las durísimas condiciones que imponen al sector los organismos reguladores.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, moderó una mesa redonda sobre Europa en la que ha recalcado el compromiso de la entidad con el Reino Unido y señaló que "la reforma pendiente, la que no puede esperar, es la de la educación". También quiso desmontar algunos tópicos sobre España y otros países del sur de Europa, ya que "no somos el país de los toros y las siestas, se trabaja duro", dijo, porque "no todo el mundo puede centrarse en la exportación, alguien tiene que comprar los coches alemanes".

La presidenta del Santander recalcó también la necesidad de acabar lo que se ha iniciado, empezando por la Unión Bancaria, ya que "no podemos permitirnos otra crisis sin una Unión Bancaria más fuerte".

El proyecto europeo ha sido un éxito, aseguró, y cuenta con "todos los medios para alcanzar una unión monetaria real", añadió.

En otra mesa redonda, sin embargo, el presidente de Bank of America, Brian Moynihan, criticó el modelo europeo y admitió de que "lo que ocurre en Europa representa una oportunidad para la banca estadounidense". Europa sigue sin un mercado único de capitales, y eso dificulta muchísimo las cosas, señaló.

Junto a Moynihan han participado el presidente de VTB Bank, Andrey Kostin, la consejera delegada de la gestora de JP Morgan Chase, Mary Callahan, el director general de Lloyds, Antonio Horta-Ossorio, y el consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti.

Todos ellos, con miles de empleados en el Reino Unido, han lamentado que el Brexit no haya tenido en cuenta lo que aporta la banca de inversión al PIB del Reino Unido.