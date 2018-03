Bruselas decide el 16 de abril si retoma el acuerdo de pesca con Rabat

Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) se reunirán en consejo el próximo 16 de abril para estudiar si dan el visto bueno al comienzo de las negociaciones con Marruecos para abordar un nuevo acuerdo pesquero antes de que expire el actual, que vence el 14 de julio. Así lo anunció ayer, en declaraciones a los periodistas en Cádiz, el director general para Asuntos Marítimos y Pesqueros de la Comisión Europea, Joao Aguiar Machado, quien se mostró confiado en la consecución de un nuevo tratado antes de que termine el que ahora está vigente.

A partir de esa fecha "podremos empezar a negociar con Marruecos, hay que revisar el acuerdo de base y el protocolo pasa por el seguimiento de la sentencia de la corte de Luxemburgo, que debemos tener en cuenta", señaló el representante de Bruselas.

El Tribunal de Justicia de la UE declaró el pasado febrero que el acuerdo pesquero firmado previamente no es aplicable al Sahara occidental ni a sus aguas occidentales y que, por tanto, es válido. Los jueces de Luxemburgo dijeron que "habida cuenta que el territorio del Sahara occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sahara occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca".